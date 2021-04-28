Штраф за нахождение татарстанцев в лодке на воде без жилета вырос в 30 раз

С этого года ГИМС ввели новые правила по ношению спасательных жилетов на борту маломерных суден. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.

Глава ведомства рассказал, что если человек будет находиться на судне без спасжилета, то за это предусмотрен штраф от 15 до 20 тысяч рублей. Раньше за аналогичное нарушение пришлось бы заплатить 500 рублей.

По словам главы ГИМС, обязательно должны носить спасжилеты дети до 12 лет и те, кто находится на открытой палубе во время шлюзования судна и на беспалубных суднах длиной до 4 метров. Без спасательного жилета нельзя будет управлять гидроциклами и кататься на водных лыжах и надувных лодках.

«При отсутствии спасательных жилетов или их неисправности эксплуатация судов запрещается. Эта норма введена в отношении судоводителей всех маломерных судов», – рассказал Венедиктов.

По словам Венедиктова, такие меры должны предупредить гибель людей при падении с маломерных судов и во время движения, если будут нарушены правила маневрирования.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ГИМС РТ предложил обязательное ношение спасжилетов водителям и пассажирам катеров.