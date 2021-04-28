В Татарстане еще в восьми местах для купания выставят спасательные посты

В Татарстане оборудуют восемь новых спасательных постов в массовых местах для купания. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.

Спасательные посты появятся в Казани, Набережных Челнах, Лаишево, Мензелинском, Новошешминском и Алексеевском районах.

«В том году у нас было 14 спасательных постов, в этом добавятся еще восемь. Кроме того, продолжается оснащение пляжа на Камском Устье», – объяснил Венедиктов.

По словам главы ведомства, сейчас эти места для купания оборудованы запрещающими знаками, однако люди из года в год продолжают там купаться. В дальнейшем спасательные посты планируется переоборудовать в пляжи.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что за нахождение в лодке без жилета татарстанцев ждет штраф от 15 до 20 тысяч рублей.