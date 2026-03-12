news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 12 марта 2026 08:54

Возможность подтверждения возраста через МАХ должна появиться во всех магазинах с осени

Читайте нас в
Телеграм
Возможность подтверждения возраста через МАХ должна появиться во всех магазинах с осени
Фото: © «Татар-информ»

Российские магазины должны обеспечить возможность подтверждения возраста покупателей через национальный мессенджер МАХ с 1 сентября. Это следует из правительственного документа, с которым ознакомился ТАСС.

Согласно документу, торговые точки должны подготовить необходимую техническую инфраструктуру для работы такого сервиса к началу осени. При этом покупатели смогут самостоятельно выбирать, каким способом подтверждать возраст – в электронном виде через приложение или с помощью бумажных документов.

Помимо подтверждения возраста, через МАХ в магазинах можно будет удостоверять личность, подтверждать право на льготы, а также пользоваться программами лояльности. В ряде торговых сетей такая возможность уже внедрена.

Ранее сообщалось, что аудитория МАХ в Татарстане за полгода выросла в 10 раз – до 1,5 млн пользователей. Цифровое удостоверение в мессенджере подключили уже 10 тыс. многодетных семей Татарстана.

читайте также
Госуслуги, образование и медицина: как мессенджер MAX объединяет сервисы в Татарстане
Госуслуги, образование и медицина: как мессенджер MAX объединяет сервисы в Татарстане
Мессенджер Max запустил цифровое удостоверение для льготников: все в одном приложении
Мессенджер Max запустил цифровое удостоверение для льготников: все в одном приложении
#мессенджер Max #магазины #покупки
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Врач-онколог из Казани Александр Потанин погиб в зоне СВО

Врач-онколог из Казани Александр Потанин погиб в зоне СВО

11 марта 2026
Главным врачом Верхнеуслонской ЦРБ назначен Марсель Садыков

Главным врачом Верхнеуслонской ЦРБ назначен Марсель Садыков

11 марта 2026
Новости партнеров