Возможность подтверждения возраста через МАХ должна появиться во всех магазинах с осени

Фото: © «Татар-информ»

Российские магазины должны обеспечить возможность подтверждения возраста покупателей через национальный мессенджер МАХ с 1 сентября. Это следует из правительственного документа, с которым ознакомился ТАСС.

Согласно документу, торговые точки должны подготовить необходимую техническую инфраструктуру для работы такого сервиса к началу осени. При этом покупатели смогут самостоятельно выбирать, каким способом подтверждать возраст – в электронном виде через приложение или с помощью бумажных документов.

Помимо подтверждения возраста, через МАХ в магазинах можно будет удостоверять личность, подтверждать право на льготы, а также пользоваться программами лояльности. В ряде торговых сетей такая возможность уже внедрена.

Ранее сообщалось, что аудитория МАХ в Татарстане за полгода выросла в 10 раз – до 1,5 млн пользователей. Цифровое удостоверение в мессенджере подключили уже 10 тыс. многодетных семей Татарстана.