Мессенджер Max запустил цифровое удостоверение для льготников: все в одном приложении

В отечественном мессенджере Max появилась новая опция для подтверждения статуса льготника – теперь вместо бумажного документа можно предъявлять QR-код. А с 24 февраля 2026 года процедура стала проще – биометрия больше не требуется. Разбираемся, как оформить цифровой ID и где его можно применять.





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кому и зачем нужен цифровой ID

В России запустили сервис, который позволяет льготным категориям граждан отказаться от бумажных удостоверений в пользу цифровых. Теперь многодетные семьи, пенсионеры и люди с инвалидностью могут подтвердить свой статус с помощью QR-кода в мессенджере Max.

Код позволяет заменить бумажное удостоверение – его можно предъявить на кассах магазинов, учреждений культуры и в общественном транспорте.

«Цифровой ID – это электронный аналог привычных бумажных удостоверений. Главное удобство для людей – теперь все необходимое собрано в одном месте», – рассказал «Татар-информу» заместитель главы Минцифры Татарстана Булат Габрахманов.

Булат Габрахманов: «Цифровой ID – это электронный аналог привычных бумажных удостоверений» Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

Пошаговая инструкция: как получить QR-код в телефоне

Процесс оформления цифрового удостоверения в мессенджере Max занимает несколько минут. Главное условие – наличие подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг. Именно оттуда система берет информацию о льготном статусе гражданина.

Первый шаг – установить мессенджер Max на смартфон или обновить приложение до последней версии. Приложение доступно в официальных магазинах приложений для iOS и Android. После установки нужно зарегистрироваться или войти в учетную запись.

Второй шаг – создать Цифровой ID. В приложении Госуслуг необходимо найти соответствующий раздел и запустить процесс создания. Система попросит разрешить доступ к данным – это обязательное условие, без которого сервис не будет работать.

Третий шаг – дождаться автоматического формирования QR-кода. После подтверждения статуса на главном экране Цифрового ID появится единый QR-код. Именно его нужно будет показывать на кассах, в транспорте или магазинах. Отдельно загружать или скачивать какие-то документы не требуется – код формируется автоматически и всегда доступен в приложении.

Важно помнить: с 24 февраля биометрия для оформления больше не требуется. Упрощенная процедура доступна всем, у кого статус льготника подтвержден на Госуслугах.

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

Цифровой ID подключили 10 тыс. татарстанских семей

За внедрением цифровых удостоверений в Татарстане стоит не только изменение процедуры для пользователей, но и серьезная подготовка инфраструктуры. Габдрахманов пояснил, что никакого дополнительного дорогостоящего оборудования для приема QR-кодов не потребовалось.

Он уточнил, что для кассиров и кондукторов при приеме удостоверения есть два варианта для считывания QR-кодов. Первый – использовать приложение «Госкан» на обычном смартфоне. Второй – интегрировать существующее кассовое оборудование, и многие торговые точки уже пошли по этому пути. По данным Минцифры, в Татарстане интегрировано порядка 2 тыс. ручных сканеров, через которые можно считывать цифровые удостоверения.

«В мессенджере Max вы не только общаетесь с близкими, но и храните свой Цифровой ID. Это особенно ценно для пенсионеров, многодетных семей, людей с инвалидностью, студентов. Принцип работы очень простой: данные о статусе льготника хранятся в защищенном виде и автоматически подтягиваются с «Госуслуг», а человеку достаточно одного смартфона, чтобы подтвердить статус льготника за секунду: показал QR-код, и все», – добавил Габдрахманов.

Что касается статистики, точные цифры есть пока по одной категории. В пресс-службе Минтруда Татарстана сообщили, что только многодетных семей, подключивших сервис, уже более 10 тысяч. При этом в ведомстве заверили, что цифровое удостоверение – это дополнительный, альтернативный вариант, и никто не обязывает отказываться от привычных бумажных документов.

По словам замминистра цифровизации, за последние два месяца количество уведомлений от бота МФЦ (в мессенджере Max) жителям республики увеличилось в 2,5 раза – до 235 тыс. Более 50 тыс. татарстанцев регулярно используют его для записи на прием в центр.

Габдрахманов напомнил, что у тех, кто столкнется с трудностями, есть возможность получить помощь специалистов в МФЦ, отделениях соцзащиты и центрах занятости населения. Особенно это актуально для владельцев устаревших смартфонов – с ними разберутся на месте и подскажут, как быть.