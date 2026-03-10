Госуслуги, образование и медицина: как мессенджер MAX объединяет сервисы в Татарстане

Аудитория национального мессенджера МАХ в Татарстане за полгода выросла в 10 раз – до 1,5 млн пользователей. Сервис превращается в цифровую экосистему, объединяющую госуслуги, образование, медицину и культуру. Какие сервисы уже доступны пользователям в республике, рассказали сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ.





В Татарстане мессенджером MAX пользуются 1,5 млн человек

Фото: © «Татар-информ»

«Это единый центр, в котором собраны все жизненные ситуации»

В Татарстане мессенджером MAX пользуются 1,5 млн человек. Для сравнения: в сентябре 2025 года их было всего 150 тыс., сообщил на брифинге министр цифровизации республики Илья Начвин.

«Это классический мессенджер, которым мы привыкли пользоваться: звонки, переписки с родственниками. Сюда добавляются полезные сервисы. Есть госуслуги, есть оплата мобильной связи, ЖКХ, музыка. И, само собой, цифровые документы – это новшество, которого никогда в России не было», – подчеркнул Начвин.

Илья Начвин: «В мессенджере есть чат-боты по направлениям министерств. Для этого достаточно набрать в поиске название ведомства» Фото: prav.tatarstan.ru

Общая интернет-аудитория Татарстана составляет 2,9 млн человек, так что потенциал для роста пользователей значительный. В целом по России МАХ установили 89 млн человек, из них 22,3 млн связали аккаунт с «Госуслугами», а 5,5 млн создали Цифровой ID, добавил министр.

Отдельно Начвин остановился на каналах. Всего в России зарегистрировано 120 тыс. публичных каналов с 22,3 млн подписчиков. 250 тыс. татарстанцев ежемесячно следят за государственными каналами.

Говоря о планах, министр назвал несколько ключевых направлений. В сентябре появится возможность оплаты парковок и платных дорог непосредственно в МАХ. Денежные переводы, уже доступные для двух российских банков, в апреле станут возможны и для региональных. Также в разработке МАХ для бизнеса и сервисы для садоводческих товариществ.

Вся работа ведется в рамках дорожной карты, утвержденной распоряжением Кабмина РТ №2227-р. Сейчас в ней 36 проектов, рассчитанных до 2026 года. Отвечая на вопрос журналиста «Татар-информа», Начвин добавил: «По каждой отрасли уже определены ближайшие шаги. По мере появления новых идей дорожную карту будут расширять и дополнять. Она будет обновляться по мере поступления новых предложений».

Начвин также добавил, что в мессенджере есть чат-боты по направлениям министерств. Для этого достаточно набрать в поиске название ведомства.

Почти 540 тыс. учащихся и педагогов в MAX

Активно мессенджер внедряют, в частности, в систему образования. Как отметил Начвин, перевод школ и вузов в отечественный мессенджер – приоритетная задача. Подробнее о результатах рассказал первый замминистра образования Татарстана Рамис Музипов.

Рамис Музипов: «Переход на МАХ произошел бесшовно благодаря тому, что «Сферум» был интегрирован в новый мессенджер» Фото: prav.tatarstan.ru

Все школы, учреждения среднего профессионального образования и детские сады подключены к «Сферуму» – образовательной платформе для коммуникации – в MAX. К образовательному процессу в системе подключено 539 тыс. участников.

«Фактически система образования начала осваивать отечественные мессенджеры еще в 2022 году, когда появился «Сферум». Это одна из первых платформ, созданная специально для образования, которая должна была решать вопросы общения и предоставлять различные функции, распространенные по разным приложениям: электронный дневник, журнал, расписание, информирование о мероприятиях», – напомнил Музипов.

Он пояснил, что переход на МАХ произошел бесшовно благодаря тому, что «Сферум» был интегрирован в новый мессенджер. При этом функционал не только сохранился, но и расширился с учетом пожеланий учителей.

Среди полезных функций Музипов выделил интерактивную доску, сбор файлов (например, для отправки справок в школу), помощник Рособрнадзора, а также возможность отмечать учеников наградами. Для учащихся предусмотрены менторские игры, интеграция с Пушкинской картой и просмотр дневника.

«В системе образования у нас три официальных источника информации. Это сайт образовательной организации, официальный канал в соцсети «ВКонтакте» и теперь официальный образовательный канал на платформе МАХ, где школа информирует о всех мероприятиях и событиях», – добавил Музипов.

Таких каналов уже создано 1333, количество подписчиков приближается к полумиллиону. Высшие учебные заведения также активно осваивают платформу: все 43 вуза создали свои чаты и каналы, в 9 пилотных внедряется цифровой ID студента.

Юлия Адгамова: «Цифровой ID – это полноценный аналог юридически значимых бумажных документов» Фото: prav.tatarstan.ru

«Культура по МАХимуму» собрала почти 6 тыс. сканирований

Третья сфера, где МАХ активно внедряется, – культура. Здесь ключевую роль играет цифровой ID. Цифровой ID позволяет подтверждать статус многодетных, студентов, пенсионеров, инвалидов и ветеранов боевых действий.

Первый замминистра культуры Татарстана Юлия Адгамова привела конкретные цифры. На сегодня цифровой ID оформили 9 628 многодетных семей и 10 508 пенсионеров республики.

«Цифровой ID – это полноценный аналог юридически значимых бумажных документов. И это динамический QR-код, который обновляется каждые четыре минуты, тем самым он предотвращает любые мошеннические действия. Его невозможно подделать», – подчеркнула Адгамова.

С 22 февраля по 1 марта 2026 года в Татарстане прошла акция «Культура по МАХимуму». Льготники могли посещать учреждения культуры бесплатно или со скидкой, предъявляя цифровой ID. Результат – почти 6 тысяч сканирований за неделю. Это четвертый результат по России.

«Мы провели детальный анализ того, какие типы учреждений пользовались наибольшим спросом, и выявилась следующая тенденция: почти 45% пришлось на дома и дворцы культуры, а также клубы по всей республике. На втором месте с результатом 25% расположились театры», – рассказала Адгамова.

Всего к акции подключились 100 государственных учреждений культуры. Размер скидок варьируется: например, в Казанском цирке многодетные получают 20%, люди с инвалидностью – 30%. В ТГАТ им. Камала и тем и другим предоставляют 25%. Цифровой ID пригодится и для подтверждения возраста на спектаклях 18+, а также для перерегистрации в библиотеках.

Для старшего поколения в Университете третьего возраста на базе IT-парка запустили обучение по использованию мессенджера. Первые 200 пенсионеров уже стали выпускниками, до конца года планируется обучить еще 1400.

Андрей Ефремов: «В мессенджере запустили чат-бот для телемедицинских консультаций. Услугой записи на прием воспользовались 15,6 тыс. раз, оказано 2,5 тыс. консультаций» Фото: prav.tatarstan.ru

2,5 тыс. телемедицинских консультаций

Здравоохранение – еще одна сфера, где МАХ начинает играть важную роль. Так, в мессенджере запустили чат-бот для телемедицинских консультаций. Услугой записи на прием воспользовались 15,6 тыс. раз, оказано 2,5 тыс. консультаций. Цель – выйти на 15 тыс. консультаций в месяц, поделился заместитель главы Минздрава Татарстана Андрей Ефремов.

«Представьте: заболели, дома полечились, выздоровели. Раньше нужно было очно идти в поликлинику за бумажным листком нетрудоспособности. Сейчас все не так», – рассказал Ефремов о пользе телемедицинских консультаций.

Механизм работает так: пациент приходит на очный прием, врач определяет, что нет необходимости в повторном визите, и записывает пациента на телемедицинскую консультацию. В МАХ создается группа для звонка, приходят напоминания. В назначенное время пациент заходит в группу, включает камеру – врач звонит сам. Электронный больничный после консультации автоматически уходит работодателю.

«В декабре прошлого года прошел эксперимент на базе 7-й городской больницы – впервые врач дистанционно провел консультацию и выписал больничный лист. Номер электронного больничного пришел непосредственно работодателю, в электронную медицинскую карту пациента информация также поступила», – рассказал Ефремов.

За прошлый месяц в России таким образом закрыли 26 больничных, а в этом уже 590. Важно, что весь процесс идет через защищенный мессенджер.

Еще одно важное новшество, реализованное впервые в России, – подписание информированного добровольного согласия через «Госключ» в МАХ. Теперь пациенту не нужно каждый раз заполнять бумаги.