«Заболеваемость может вырасти»: врачи о ситуации с мышиной лихорадкой и клещами в РТ

С приходом теплой погоды активизировались грызуны и клещи – переносчики природных очаговых инфекций. Сколько татарстанцев уже пострадали? Ждет ли нас эпидемия мышиной лихорадки? Как обезопасить себя на природе? Что делать, если вас укусил клещ? Ответы на эти и другие вопросы прозвучали сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».





​За три месяца 2026 года в Татарстане зафиксировали уже 57 случаев заражения мышиной лихорадкой

Фото: © «Татар-информ»

«Вся территория Татарстана – природный очаг мышиной лихорадки»

В Татарстане установилась плюсовая температура, не за горами дачный сезон. На любителей провести время на природе надвигается угроза – пора природно-очаговых инфекций.

Это болезни, общие для человека и животных, возбудители которых способны длительное время сохраняться в природе и на зараженных предметах в быту. В большинстве случаев не передаются от человека к человеку. Не болеют и животные-переносчики, как, например, грызуны, которые разносят возбудителей геморрагической лихорадки с почечным синдромом.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«89% заболеваемости ГЛПС в России приходится на территорию Приволжского федерального округа. В свою очередь вся территория Республики Татарстан – это природный очаг лихорадки. Вирус передается при прямом контакте с грызунами и воздушно-пылевым путем», – рассказала сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Чаще всего мышиной лихорадкой рискуют заразиться дачники, а также фермеры, лесники, геологи, нефтяники и другие. Роспотребнадзор напоминает, что работодатели должны создать безопасные условия для работы своих сотрудников в природных очагах

Любовь Авдонина: «Вся территория Республики Татарстан – это природный очаг лихорадки. Вирус передается при прямом контакте с грызунами и воздушно-пылевым путем» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

За три месяца 2026 года в Татарстане зафиксировали уже 57 случаев заражения мышиной лихорадкой. По сравнению с прошлым годом заболеваемость не выросла.

«Каждые три-четыре года мы видим подъем заболеваемости ГЛПС в Татарстане. С учетом этой цикличности, а также хороших условий для размножения грызунов в этом году нас, вероятно, ждет рост случаев инфекции. Необходимо провести все необходимые мероприятия, чтобы он не был резким и высоким», – подчеркнула Любовь Авдонина.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Первые симптомы напоминают ОРВИ»

«Инкубационный период геморрагической лихорадки с почечным синдромом длится около двух недель. Первые симптомы напоминают ОРВИ: повышенная температура тела, головная боль. Специфических симптомов нет», – объяснил главный внештатный инфекционист Минздрава Татарстана Халит Хаертынов.

На четвертый-пятый день после начального этапа болезни дают знать о себе почки – начинается боль в пояснице, уменьшается количество мочи, изменяется ее цвет. Может появиться и геморрагическая сыпь на коже, а также нарушиться зрение – возникает туман перед глазами.

Халит Хаертынов: «Первые симптомы напоминают ОРВИ: повышенная температура тела, головная боль. Специфических симптомов нет» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

После этого наступает так называемый полиурический этап болезни – увеличивается суточное количество мочи. Затем организм постепенно приходит в себя, хотя человек может испытывать слабость. Однако не все случаи болезни проходят столь гладко. Среди смертельно опасных осложнений: инфекционно-токсический шок, синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания, поражение головного мозга.

«Инфекция не передается от человека к человеку, но лечиться от нее нужно в инфекционной больнице – так построена маршрутизация. Современная медицина позволяет выявить антитела к вирусу. Важным методом диагностики является УЗИ органов брюшной полости с прицелом на исследование состояния почек. При ГЛПС возможно и поражение легких, поэтому не лишним будет пройти КТ грудной клетки», – уверен Халит Хаертынов.

«К началу апреля в прошлом году было 62 обращения по поводу присасывания клещей. То есть в два раза больше, чем в этом году» Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости

От клещевого энцефалита вакцинируют более 6 тысяч татарстанцев

В Татарстане проснулись и клещи. Уже 35 жителей республики обратились в медучреждения по поводу укусов клещей. Первый укус с начала сезона в регионе был зафиксирован 25 марта в Высокогорском районе.

«К началу апреля в прошлом году было 62 обращения по поводу присасывания клещей. То есть в два раза больше, чем в этом году», – добавила Любовь Авдонина.

Клещи являются переносчиками таких опасных болезней, как энцефалит и боррелиоз. Тридцать районов Татарстана эндемичны по клещевому энцефалиту и все районы – по клещевому боррелиозу.

«Ежегодно мы фиксируем единичные случаи энцефалита, часто они завозные. Что касается боррелиоза, мы регистрируем порядка 50 случаев в год. На сегодня зараженных клещевыми инфекциями нет», – отметила Авдонина.

В отличие от мышиной лихорадки, от клещевого энцефалита можно защититься с помощью прививки. В прошлом году от инфекции были вакцинированы 7 200 человек. В этом году планируется привить 6 427 человек. На сегодня привиты 2 670 – 42% от плана, сообщает Роспотребнадзор по РТ.

Если вы планируете прогуляться в лесу, заранее продумайте, как одеться: шея и голова должны быть закрыты. Репелленты от клещей нужно наносить именно на одежду, не на кожу Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Приехав в загородный дом, проведите влажную уборку

«Основные меры профилактики природно-очаговых инфекций, которые реализуются в республике, – централизованные обработки территорий. К ним приступят, когда растает снег. Нужно отметить, что им подлежит не вся территория РТ, а наиболее значимые и посещаемые места – парки, скверы, летние оздоровительные организации, кладбища», – отметила Любовь Авдонина.

Врачи напомнили меры профилактики мышиной лихорадки и клещевых инфекций.

1. Утилизируйте продукты питания, оставленные в дачном доме, если вы обнаружили рядом с ними следы грызунов. Плотно упаковывайте и закрывайте продукты, чтобы защитить их от мышей.

2. Приехав в загородный дом, проведите влажную уборку с применением хлорки и дезинфицирующих средств. Используйте респиратор и перчатки, надевайте плотную одежду, но обязательно снимайте ее перед приемом пищи.

3. Уборку нужно проводить во всех помещениях дома, в том числе в подвале и на чердаке. На всем участке нужно убрать валежник, сухостой, траву.

4. Проветривайте помещения.

5. Если вы планируете прогуляться в лесу, заранее продумайте, как одеться: шея и голова должны быть закрыты. Репелленты от клещей нужно наносить именно на одежду, не на кожу.

6. Если клещ все-таки присосался, его нужно аккуратно снять. Лучше сделать это в медицинской организации.

«Если вы сняли клеща сами, его нужно обязательно привезти на исследование в лабораторию. Если выяснится, что он все-таки был переносчиком инфекции, драгоценное время не будет упущено. Врачи назначат профилактическое лечение и не допустят развития заболевания», – призвал Халит Хаертынов.