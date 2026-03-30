В Татарстане зафиксировали первые с начала сезона укусы клещей

В Татарстане зафиксированы первые с начала сезона укусы клещей. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

«Первый укус был зафиксирован 25 марта 2026 года в Высокогорском районе. По состоянию на 27 марта в республике зарегистрированы семь случаев обращений в медицинские организации по поводу присасывания клещей в Высокогорском, Альметьевском, Азнакаевском, Зеленодольском, Нурлатском районах и у жителя Казани, у которого присасывание клеща произошло в Сочи. У остальных пострадавших присасывания клещей произошли при посещении леса, на дачном участке, при выгуле собак», – сообщили в ведомстве.

Мониторинг инфицированности клещей из внешней среды на клещевой вирусный энцефалит, иксодовый клещевой боррелиоз, гранулоцитарный анаплазмоз и моноцитарный эрлихиоз человека традиционно начинается с середины апреля. Исследования же клещей, снятых с людей, проводятся по мере обращаемости жителей. На сегодня клещи, снятые с людей, на исследование не поступали, отметили в Роспотребнадзоре.