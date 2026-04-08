С начала сезона уже 35 татарстанцев обратились в больницы из-за укусов клещей

С начала года 35 жителей Татарстана обратились в медучреждения по поводу укусов клещей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«К этому моменту в прошлом году было 62 обращения по поводу присасывания клещей. То есть в два раза больше, чем в этом году», – добавила Авдонина.

Первый укус с начала сезона в республике был зафиксирован 25 марта 2026 года в Высокогорском районе.

В прошлом году от клещевого энцефалита были вакцинированы 7 200 человек. В этом году планируется привить 6 427 человек. На сегодня привиты 3 670.