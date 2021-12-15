Возле казанской гимназии №175 заметили наряды силовиков

Возле казанской гимназии №175 замечены наряды силовиков. Как стало известно ИА «Татар-информ», родители в чатах начали высказывать обеспокоенность.

Как стало известно агентству, накануне на электронную почту одной из школ города пришло письмо с угрозами в адрес гимназии №175. Директор этой школы обратилась в полицию.

Уже вечером около учебного заведения можно было заметить сотрудников правоохранительных органов, наряды силовиков стоят и сегодня утром. В настоящее время полицейские устанавливают личность отправителя письма.

«Просим родителей не беспокоиться: к сожалению, в некоторые школы Казани поступили ложные сообщения о минировании. Каждое такое сообщение должно быть взято на учет, а школа проверена. Спасибо правоохранительным органам, которые оперативно реагируют и убеждаются, что в наших школах безопасно», – сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Также в городской мэрии ответили на вопрос, почему не рассказывается подробно о каждом случае «телефонного терроризма» и не называются номера школ.

«Мы понимаем, что каждое такое сообщение вызывает у родителей беспокойство, но важно понимать, что активно освещая ложные сообщения о минировании, соцсети лишь провоцируют их рост. То, что на слуху, школьники чаще пробуют. Им зачастую кажется, что это легкий способ отложить контрольную работу или устроить себе отгул. Разумеется, за каждым правонарушением следует наказание: штрафы больно бьют по кошельку родителей, а постановка на учет – влияет на будущее ребенка. Всеми силами надеемся предотвратить такой вариант развития событий», – добавили в пресс-службе мэрии.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что в Следственном комитете РФ назвали причину трагедии в 175-й казанской гимназии. По материалам уголовного дела, устроивший стрельбу в гимназии Ильназ Галявиев увлекся деструктивной группой.