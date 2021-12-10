СК РФ: Причина трагедии в 175-й школе Казани – увлечение Галявиева деструктивной группой

В Следственном комитете РФ назвали причину трагедии в 175-й казанской гимназии. Информация появилась на сайте СК РФ.

Согласно материалам уголовного дела, устроивший стрельбу в гимназии Ильназ Галявиев увлекся деструктивной группой.

«У Галявиева было стремление подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он нашел в интернете. Он копировал их поведение при нападении», – уточняется на сайте СК РФ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Ильназу Галявиеву предъявили окончательное обвинение сразу по четырем статьям. По делу потерпевшими проходят более 600 человек.

Психолого-психиатрическая экспертиза признала Галявиева вменяемым. Свою вину он признал.