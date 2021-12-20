Возле «Баскет-холла» в Казани 25 декабря ограничат движение и парковку транспорта

В Казани, в районе «Баскет-холла», 25 декабря будут ограничены движение и парковка транспорта. Это связано с проведением республиканской елки. Ограничение коснется улиц Артема Айдинова, Спартаковская и Хади Такташа. Об этом сегодня на деловом понедельнике в мэрии сообщил начальник Управления культуры города Азат Абзалов.

По данным Абзалова, ограничения будут действовать с полуночи до 16.00. Запрет на проезд и парковку в этот временной промежуток распространится на обе стороны следующих отрезков дорог: ул. А. Айдинова (на участке от ул. М. Салимжанова до ул. Островского), ул. Спартаковская (от ул. А. Айдинова до ул. Т. Миннуллина) и ул. Х. Такташа (от ул. Островского до ул. М. Салимжанова).

Республиканская елка состоится 25 декабря. Представление посмотрят в общей сложности 8 тыс. детей. Представление также будет транслироваться в онлайн-формате. Елка пройдет с рядом Covid-ограничений, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

Агентство также отмечало, что в период подготовки и проведения новогодних мероприятий в Казани будет ограничено движение по ряду улиц. Основное ограничение придется на участки, прилегающие к центральной площадке празднования — Центру семьи «Казан».