В Роспотребнадзоре РТ рассказали, с какими Covid-ограничениями пройдет президентская елка

Фото: архив ИА «Татар-информ», Рамиль Гали

В Татарстане состоится традиционная республиканская елка для одаренных детей, но с соблюдением всех Covid-ограничений. Их, отвечая на вопрос ИА «Татар-информ», перечислила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«Республиканская президентская елка будет проводиться. Она пройдет, как и в прошлом году, в два этапа. Само новогоднее представление будет разделено: количество детей — 4 тыс. до обеда и 4 тыс. после него. Два раза представление будет повторяться», — отметила глава санитарного ведомства.

Родителей на мероприятие будут пускать только с QR-кодами. Соблюдение социальной дистанции при рассадке обязательно — родители с детьми будут сидеть через кресло. Должна быть обеспечена возможность помыть или обработать антисептиком руки.

«Ношение масок у детей старше шести лет, до этого возраста мы не требуем маски у детей», — добавила Марина Патяшина.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», республиканскую елку планируют провести 25 декабря.