Возбудили дело после того, как ребенок получил химожоги, упав в лужу в нижнекамском парке

По версии следствия, вечером 7 июля в Нижнекамске 2-летний мальчик, гуляя с родителями в парке «Семья», упал в лужу рядом с кукурузным киоском. В луже была жидкость с неустановленным химическим веществом, в результате ребенок получил химические ожоги 1-3 степени.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Расследование дела продолжается, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в больницу Нижнекамска поступил двухлетний ребенок с химическими ожогами. Прокуратура Татарстана начала проверку после случившегося.