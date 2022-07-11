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Ру Тат
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Происшествия
11 июля 2022  15:08
Павел Климчак

Возбудили дело после того, как ребенок получил химожоги, упав в лужу в нижнекамском парке

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По версии следствия, вечером 7 июля в Нижнекамске 2-летний мальчик, гуляя с родителями в парке «Семья», упал в лужу рядом с кукурузным киоском. В луже была жидкость с неустановленным химическим веществом, в результате ребенок получил химические ожоги 1-3 степени.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Расследование дела продолжается, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в больницу Нижнекамска поступил двухлетний ребенок с химическими ожогами. Прокуратура Татарстана начала проверку после случившегося.

#Ожоги #Уголовное дело
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