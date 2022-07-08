В больницу Нижнекамска поступил двухлетний ребенок с химическими ожогами

Сегодня в ряде СМИ появилась информация, что двухлетний ребенок упал в лужу в одном из парков Нижнекамска и получил ожоги ног.

«Татар-информу» в пресс-службе Министерства здравоохранения республики подтвердили, что в детскую городскую больницу с перинатальным центром Нижнекамска действительно поступил пациент с признаками химического ожога первой и второй степени.

«На данный момент он находится под наблюдением детских врачей хирургов, состояние стабильное», – подчеркнули в беседе с агентством в Минздраве РТ.

Доподлинно медикам неизвестно, где ребенок мог получить такие химические ожоги.