Прокуратура РТ начала проверку после того, как ребенок получил ожоги в луже в парке

пресс-служба прокуратуры РТ

Прокуратура Нижнекамска совместно с полицией проводит проверку после того, как в городском парке ребенок во время прогулки получил травмы. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Предварительно установлено, что 2-летний ребенок упал в лужу с неизвестным химическим веществом.

«Надзорное ведомство проверит соблюдение требований безопасности при оказании услуг посетителям парка и при наличии оснований примет меры реагирования», – отметил Галиев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Нижнекамске в больницу поступил маленький мальчик с химическим ожогом ног.



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