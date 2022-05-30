ВОЗ сообщила о 257 подтвердившихся случаях оспы обезьян в мире

В настоящее время в мире число подтвержденных случаев оспы обезьян достигло 257, еще 120 числятся как предполагаемые. Пациенты проживают в 27 странах, говорится в сообщении Всемирной организации здравоохранения.

Таким образом, с 22-го числа количество зараженных увеличилось почти в три раза — с 92 подтвержденных.

В ВОЗ отметили, что столь неожиданное появление инфекции в странах, для которых она нетипична, говорит о невыявленной передаче вируса в течение некоторого времени.

При этом телеканал «360» сообщает, что повышаются риски мутации болезни и ее распространения на детей с ослабленным иммунитетом.

Ранее Роспотребнадзор оценил риски распространения оспы обезьян в Россию. По данным ведомства, они остаются невысокими, чему способствует закрытие авиасообщения с рядом стран.