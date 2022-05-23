Роспотребнадзор заявил о низкой вероятности завоза оспы обезьян в Россию

Несмотря на выявление случаев оспы обезьян в Европе, вероятность ее завоза в Россию остается низкой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

«По состоянию на 23 мая в Российской Федерации не выявлены случаи инфицирования оспой обезьян. <...> Вероятность завоза оспы обезьян в Россию оценивается как низкая в связи с ограничением авиасообщения с большинством стран, где зафиксированы случаи указанного заболевания», — уточнили в ведомстве.

Роспотребнадзор полагает, что массовая вакцинация от оспы, проходившая в России, создала большую иммунную прослойку, что значительно снизит вероятность распространения оспы обезьян либо снизит тяжесть течения болезни.

Специалисты уточняют, что в России имеется достаточный запас реагентов для выявления оспы обезьян и других ортопоксвирусов.

Также ведомство посоветовало россиянам, посещающим страны, эндемичные к данной инфекции, не контактировать с животными, которые могут быть потенциальными носителями вируса. Прежде всего это касается грызунов и приматов.

«Особую бдительность следует проявлять тем, кто прибыл в Демократическую Республику Конго, Республику Конго, Камерун, Центральноафриканскую Республику, Нигерию, Кот-д’Ивуар, Либерию, Сьерра-Леоне, Габон и Южный Судан», — отметили в ведомстве.