Мурашко: Все барьеры для признания вакцины «Спутник V» в ВОЗ сняты

К данному моменту все барьеры, препятствовавшие регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения, сняты. Об этом заявил на брифинге в Женеве министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает ТАСС.

До этого состоялась встреча российского чиновника и генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса. На ней обсуждалась в том числе и процедура рассмотрения заявки на включение «Спутника V» в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения в борьбе с пандемией коронавируса.

Мурашко подчеркнул: «Позиция Российской Федерации по поводу продвижения и регистрации российской вакцины „Спутник V“ услышана. Мы полностью сняли на сегодняшний день все вопросы».

При этом, по словам главы Минздрава РФ, компании, которая занимается регистрацией препарата на площадке ВОЗ, остается подписать и представить ряд документов. «<…> это все-таки административная процедура, — и это будет рассматриваться», — уточнил он.

Несмотря на эти обстоятельства, Мурашко добавил: «На сегодняшний день все барьеры сняты. <…> И это нам было подтверждено со стороны генерального директора ВОЗ».

В свою очередь Гебрейесус поблагодарил российского министра за состоявшийся визит и «конструктивную встречу» в своем Twitter’е. Слово «спасибо» он написал по-русски.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по мнению директора разработавшего препарат Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга ВОЗ не признает «Спутник V» из-за конкуренции на рынке вакцин. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность вакцинации от Covid-19, отмечая эффективность и безопасность отечественных препаратов.