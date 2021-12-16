ВОЗ: Количество случаев заражения омикрон-штаммом удваивается каждые два-три дня

Омикрон-штамм распространяется с чрезвычайно высокой скоростью. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на спецпредставителя ВОЗ по борьбе с Covid-19 Дэвида Набарро.

Всемирная организация здравоохранения имеет достаточно информации, «очень ясно» указывающей, что количество случаев удваивается каждые два-три дня, сказал Набарро. По его словам, речь об очень серьезной ситуации и только о самом начале «чрезвычайного ускорения» распространения болезни.

Спецпредставитель ВОЗ призвал продолжать вакцинировать население и сократить количество социальных контактов всем людям без исключения.

На форуме «Россия зовет!» в конце ноября Президент Владимир Путин сообщил, что поручил Кабмину создать обновленный план действий в связи с появлением нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. 13 декабря вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что план был разработан и направлен главе государства.