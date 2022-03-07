«Вот ломайте голову»: Зарипов не исключил вероятность продолжения карьеры в новом сезоне

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов прокомментировал поражение (0:2) в третьем матче серии против омского «Авангарда», а также допустил возможность продолжения карьеры в следующем сезоне.

По словам хоккеиста, вероятно, в следующем году «Ак Барс» сможет построить чемпионскую команду.

«Мы не ругаемся. Мы строим победную команду. Да, пока не получается, но может, на следующий год получится», – цитирует 40-летнего нападающего «Спорт-Экспресс».

На вопрос о завершении карьеры после нынешнего сезона Зарипов ответил: «Вот ломайте голову».

Напомним, еще до старта сезона 2021/22 капитан «Ак Барса» официально объявил, что он станет для него последним в карьере.

Ранее казанский клуб проиграл третий матч четвертьфинальной серии против омского «Авангарда» и оказался на грани вылета из Кубка Гагарина.

Спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала подробный материал об итогах третьей игры серии, в которой омичи победили «Ак Барс» со счетом 2:0.