«Авангард» третий раз подряд обыграл «Ак Барс» в серии плей-офф

«Авангард» одержал третью победу (2:0) подряд против казанского «Ак Барса» в Балашихе в стартовой серии плей-офф. Благодаря этому, омичи увеличили разрыв в серии до 3 - 0.

Отметим, что капитан «Ак Барса» Данис Зарипов вернулся в основной состав казанского клуба. Он вышел на лед в третьем звене вместе с Лукояновым и Сафоновым. В то же время, игру у казанцев пропустили травмированный канадец Эрик Фер и форвард Даниил Тарасов.

В первом периоде на льду была вязкая игра. Обе команды за 20 минут опасных моментов так и не дождались. Во втором периоде «Ак Барс» сумел завладеть преимуществом, дважды сыграл в большинстве, но до явных голевых моментов дело не доходило.

Запомнился, разве что, момент с подключением защитника Журавлева, но игроку «Ак Барсу» не хватило изобретательности при броске. Шайба попала прямо в голкипера «Авангарда» - Грубеца. У «ястребов» также был неплохой момент, когда опасный щелчок со средней дистанции смог отразить вратарь казанцев — Билялов.

В третьем периоде «Ак Барс» еще больше взвинтил темп, много давил и бросал по воротам. Однако за пять минут до конца матча Грицюк точно попал со средней дистанции — 1:0. А на последней минууте Дедунов поразил пустые ворота и установил окончательный счет.

8 марта «Ак Барс» может завершить сезон, если проиграет «Авангарду» в четвертой очной игре подряд.

«Авангард» – «Ак Барс» – 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

1:0 Грицюк (Готовец, Толчинский, 54:49)

2:0 Дедунов

Вратари: Грубец – Билялов.