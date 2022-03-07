Полный «шиндр-мындр»: закат эпохи Квартальнова в «Ак Барсе» может наступить уже завтра

«Ак Барс» вышел на дистанцию одного матча до вылета из плей-офф Кубка Гагарина в первом раунде. Накануне «ястребы» одержали третью победу (2:0) подряд и поставили будущее Квартальнова в Казани на край пропасти. Подробнее - в материале спортивной редакции «Татар-информа».

Накануне «ястребы» одержали третью победу подряд и поставили будущее Квартальнова в Казани на край пропасти

Фото6 официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

СКА отыгрался с 0-3, а кто был тренером ЦСКА?

Как писал Михаил Лермонтов, все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. После третьего поражения «Ак Барса» подряд в серии с омским «Авангардом» довелось прочитать любопытную переписку в фанатских пабликах казанского клуба. Она вызвала грустную улыбку.

- Еще есть шансы, вспомните: СКА отыгрался в серии с ЦСКА с 0 - 3...

- А угадай, кто был тренером ЦСКА?

Да, все верно. В истории КХЛ был лишь один специалист, который умудрился проиграть серию плей-офф, ведя в ней со счетом 3 - 0. В 2015 это случилось с ЦСКА в полуфинале Кубка Гагарина. Тренировал московских армейцев Дмитрий Квартальнов…

Ход серии показывает полное тактическое превосходство «Авангарда» под руководством Боба Хартли Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

Конечно, фанатам «Ак Барса» хотелось бы верить, что именно в Казани судьба вернет долги тренеру. Но ход серии показывает полное тактическое превосходство «Авангарда» под руководством Боба Хартли. Вчера «ястребы» провели пока худший свой матч в этом плей-офф, а «барсы», напротив, лучший. Но даже при таком раскладе победителями вышли омичи.

43 - 19: преимущество «Ак Барса» по броскам не должно обманывать, поскольку тяжело вспомнить хоть один эпизод накануне, когда голкипер «Авангарда» Шимон Грубец по-настоящему выручил свою команду. Абсолютно все броски, дошедшие до створа ворот омичей пришлись в туловище Грубеца. Вроде бы маститым форвардам «барсов» почему-то не хватало изобретательности в финальной стадии атак. Квартальнов же после матча выдавал реверансы голкиперу соперников.

«Блин, я вам сказал, что вратарь играет очень здорово»

«Мы неплохо, достойно сегодня играли. К сожалению, пока вратарь «Авангарда» нас переигрывает. Нам нужно найти момент, надо первыми забить. Есть много моментов, но забить пока не получается. Бывают такие игры, когда не получается забить. Но если мы продолжим так играть, то думаю найдем ключики», - говорил он.

Корреспондент спортивной редакции «Татар-информа» пытался намекнуть, что сами броски не представляли особой сложности для вратаря, но разговор не получился.

– Перебросали сегодня «Авангард», но показалось, что почти все броски были не опасными. Как переломить эту тенденцию?

- Я уже сказал – хорошо играет вратарь соперника. Нужно найти ключ. Я не знаю, проявить мастерство и забить и игра перевернется.

- Так почему не получается проявить мастерство? Исполнители у вас в команде сильные.

- Блин, я вам сказал, что вратарь играет очень здорово. Я понимаю, что у меня в команде все обалденские исполнители, но пока не можем вратаря переиграть, - сказал Квартальнов.

Дальше, конечно, напрашивалась ремарка, что все броски летели в Грубеца, но от продолжения разговора с тренером на пресс-конференции мы воздержались, ведь Квартальнов считает, что вратарь омичей сыграл очень здорово. Видимо, тренер казанцев просто не разделяет броски на опасные и рядовые, поэтому и требует от своих подопечных постоянно бросать и «копать». И для него Грубец вчера сыграл шикарно, хотя серьезных задач накануне «барсы» перед ним не поставили, несмотря на 43 броска. Боб Хартли своего вратаря тоже хвалил после игры, но канадский специалист просто никогда не упускает шансы добрым словом промотивировать своих подопечных.

Билялов проиграл вратарскую дуэль Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

При этом, чешский голкипер свою дуэль в Тимура Билялова, безусловно, выиграл. Роковой бросок Грицюка был хорош: в угол между ловушкой и щитком. Но выполнялся он со средней дистанции и обзор вратарю «Ак Барса» никто не закрывал. Можно говорить, что Билялов свою команду не выручил. Если же говорить о всей серии, то разрыв еще очевидней. Вратарь «барсов» зевнул несложный бросок в овертайме первого казанского матча, не выручил во втором и третьем. Грубец свою команду в трех матчах не подвел ни разу, плюс сотворил гениальное спасение в первой встречи серии, поймав бросок Уила уже в пустой угол своих ворот.

«Шиндр-мындр» Квартальнова не прошел

В целом, «Ак Барс» всю игру без особого изыска бился в оборону «Авангарда», в итоге отдав матч. А откуда взяться изяществу атак, если состав звеньев тасуется весь сезон, и у казанцев попросту нет устоявшегося звена лидера.

Накануне Квартальнов перевел Воронкова в первое звено к Галимову и Кагарлицкому, поставил Дыняка к Уилу и Петрову, а капитана и технаря Зарипова отрядил к силовику Лукоянову и молодому Сафонову. Попутно разбилась сыгранная связка чеккеров Лукоянова с Глуховым. А с последним в четвертом звене вышел Коваленко, который всю серию отыграл в первой тройке. Комментарии, как говорится, излишни.

Выбор состава на матч - это классический шиндр-мындр Квартальнова. Вы ведь помните знаменитое высказывание наставника «Ак Барса» по ходу прошлогоднего плей-офф, которое стало вирусным, а хоккейный клуб даже выпустил всевозможную продукцию в продажу с этим странным высказыванием. Этимология выражения «шиндр-мындр» эквивалентно простому «туда - сюда». Примерно так и комплектуются тройки нападения у Квартальнова.

Легионеры «Ак Барса» опять не играют ключевые матчи, а те кто выходят - не выглядят лидерами команды

Напоследок, хотелось бы выделить действительно важный нюанс. Еще в прошлом сезоне многие удивлялись, что Квартальнов усадил почти всех легионеров «Ак Барса» в запас по ходу финальной серии Востока КХЛ против «Авангарда». Тогда всё списали на «плохих легионеров» - Доуса, Да Косту, Викстранда, Рейдеборна и Мерфи.

Из легионеров вчера на льду место нашлось только Кэмпферу и Уилу Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

Но сегодня ситуация движется в похожем направлении. Вчера на льду оказались лишь Кэмпфер и Уил. Барберио, Фер травмированы, Демерсу нет места в составе, а Пер Линдхольм и вовсе таинственно исчез из Казани еще до того, как массовый побег легионеров из КХЛ стал мейнстримом. Да и травмы Барберио и 36-летнего Фера можно было предсказать заранее. Оба приехали в «Ак Барс» после долгого отсутствия игровой практики и попали почти сразу на плей-офф. Так или иначе, медицинский факт налицо - казанцы опять платят большие деньги иностранным хоккеистам, а они не играют в решающих матчах. При Квартальнове это стало устоявшейся тенденцией «Ак Барса». Может дело не в игроках?

Уил лидирует в «Ак Барсе» лишь по зарплатной ведомости

«Мы продолжим работать и сохранять позитивный настрой, это даст нам очень хороший шанс на камбэк в серии. В нашей раздевалке сейчас тоже боевой настрой. Если через день мы приедем на арену с таким же желанием победить, то начнём путь назад в серию. Всё начинается с первой», - заявил после игры Джордан Уил.

Конечно, казанские болельщики хотели бы вернуть серию на родной лед. Но по первым трем матчам серии пока непонятно, за счет чего это произойдет. Тот же Уил в трех матчах голами и передачами не отметился вообще, а ведь считается лидером «Ак Барса», во всяком случае в зарплатной ведомости.

Если Квартальнову не удастся завтра придумать на балашихинском льду что-то экстраординарно, эпоха шиндр-мындр в «Ак Барсе» завершится очень скоро Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

Чтобы «зацепить» хоть один матч у «Авангарда», Квартальнов должен завтра придумать на балашихинском льду что-то экстраординарное. Если не получится, то эпоха шиндр-мындр в «Ак Барсе» завершится очень скоро.