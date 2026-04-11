Фильм «Вот это драма!»: что (не)нужно знать о партнере перед тем, как делать предложение

В прокат вышла романтическая комедия «Вот это драма!» режиссера Кристоффера Боргли. Что отличает ее от традиционного ромкома, чьи чувства она может задеть и почему ее стоит увидеть самому, а не читать пересказы в чьих-то рецензиях – разбираем в материале «Татар-информа».





«Великая и ужасная «А24»

Представьте, вы (Чарли, он же Роберт Паттинсон) заходите в кафе и встречаете девушку своей мечты (Эмма, она же Зендея), которая сидит к вам в профиль и загадочно читает какой-нибудь роман. Вы долго думаете, стоит ли вообще с ней знакомиться, и когда наконец решаетесь что-то сказать, она вас игнорирует. Вам неловко, на вас косятся официанты и поглядывают другие гости в зале. Может быть, уйти? Или все-таки объясниться?

Выбрав второе, вы узнаете, что девушка глуха на правое ухо и попросту вас не услышала. Она предлагает вам повторить знакомство заново, и вы, внезапно для себя, обретаете любовь всей своей жизни с милой особенностью слуха. Спустя два года вы уже планируете свадьбу, выбираете музыку для торжества и ставите танец с хореографом, обсуждаете декорации и гостей. Вот только за неделю до дня Х, когда ваши друзья предлагают вам сыграть в игру «Назови свой самый плохой поступок», ваша девушка рассказывает о себе такое!

Примерно так же внезапно обрывался трейлер фильма «Вот это драма!» (ориг. «Drama!»). Сценарист и режиссер картины – норвежец Кристоффер Боргли, широко известный в узких кругах в частности и преимущественно своей картиной «Герой наших снов», где персонаж Николаса Кейджа неожиданно становится мировой знаменитостью, когда его начинают видеть в своих снах миллионы людей по всей планете. В списке продюсеров значится Ари Астер (режиссер «Солнцестояния» и «Всех страхов Бо»), а прокатом занимается великая и ужасная «A24» – были все основания строить самые смелые предположения о прошлом главной героини.

В действительности все оказалось немного сложнее. У этой картины в целом много нюансов. Это действительно ромком, как указано в описании, вот только чувство юмора у этой комедии особое, романтика здесь в один момент исчезает вовсе, но финал остается невероятно романтическим и трогательным. Под бесстыдной лупой Боргли (или объективом оператора Арсения Хачатуряна) оказывается все лицемерие, с которым мы судим чужие проступки, признаемся в любви и любим.

Увлечение Эммы чем-то нехорошим

Так какой же самый плохой поступок совершила в своей жизни героиня Зендеи? На самом деле, на это намекает уже открывающий титр с напоминанием о запрете движения «Колумбайн» (движение запрещено на территории РФ и признано террористическим, – прим. Т-и). Нет, Эмма никого не убивала, иначе все сложилось бы предельно однозначно, но одного того факта, что она была увлечена этой идеей, достаточно, чтобы будущая свадьба оказалась под угрозой срыва.

При этом Боргли будет очень старательно готовить почву, вводя в историю другие дилеммы: вломиться ночью в музей и поцеловаться под шум сигнализации – это романтика или преступление? Работать с диджеем, который что-то не то употребляет, – допустимо или нет? Может ли что-то быть хуже измены? Обо всем ли стоит знать вашему партнеру? Где границы толерантности? Все эти вопросы удавкой вьются вокруг главного: если твоя невеста в детстве мечтала принести в школу ружье – она может исправиться или так и останется в глубине души психопаткой?

Вполне вероятно, здесь не может быть точного и универсального ответа. В один момент Чарли попытается обобщить ситуацию со своей невестой, но у него ничего не выйдет – у истории Эммы другой, особенный контекст. Важно, что здесь нет попытки оправдать скулшутинг, фильм не занимается эстетизацией оружия – главная героиня определенно не ангел. Но в картине проглядывает робкая попытка понять этот страшный феномен или хотя бы увидеть, как он может выглядеть изнутри.

«Свадьба неизбежна»

Очевидно, вся эта «Драма!» построена на талантливой работе двух артистов. Роберт Паттинсон воплотил образ очень хрупкого сноба, который никак не был готов к таким сложным этическим вопросам, которые подкинула жизнь. Зритель будет наблюдать за развитием этой истории преимущественно его глазами, и за два часа он (вместе со зрителем) пройдет путь от полного отторжения до неустойчивого принятия.

Героиня Зендеи – бомба замедленного действия. Она бывает холодной, эмоциональной, хрупкой или очень суровой – как назло, любая из этих характеристик может подойти психопатке. На протяжении всего фильма мы вместе с Чарли будем гадать, изменилась ли Эмма, и ждать, когда она взорвется.

И все в этой истории, по заветам братьев Сэфди, будет идти не так, и любая попытка сделать что-то хорошее неизбежно обернется чем-то плохим. Самая насыщенная в этом смысле сцена – конечно же, свадьба. Свадьба неизбежна.

«Фильм требует, чтобы его досмотрели до конца»

Фильм выглядит прекрасно и так же прекрасно звучит (саундтрек написал Дэниел Пембертон, также работавший над «Проектом «Конец света»). Музыка, визуальный ряд, слова и мимика – все это вместе образует единый механизм, и за этой картиной очень приятно наблюдать. Как искусный роман, «Драма!» держит зрителя в постоянном напряжении и требует, чтобы его дочитали до конца.

В последние годы репертуар кинотеатров ломится от всевозможных попыток переизобрести фильмы об отношениях, и устоявшихся масштабов ромкома этой теме сегодня явно не хватает. Современно, но довольно плоско это делала «Материалистка» (Селин Сон, 2025), в чрезмерной форме боди-хоррора об этом рассуждают в фильме «Одно целое» (Майкл Шэнкс, 2025), а в «Драме!» получилось нечто среднее, на стыке социального ужаса и прогрессивной романтики. Вот это драма!

Фото: скриншоты видео