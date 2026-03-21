«Острые козырьки. Бессмертный человек»: сага, которая наконец закончилась

Пока в сети еще вирусится тренд «мы посмотрели это за вас», мы посмотрели за вас фильм «Острые козырьки. Бессмертный человек». Полнометражная кульминация культовой саги о криминальном мире Бирмингема должна наконец поставить точку в истории главного героя Томаса Шелби. Получилось или нет, разбирался «Татар-информ».





Культовый сериал, ставший мемом

Последний, шестой сезон культового сериала вышел в 2022 году, и его финал собрал у экранов рекордную для саги аудиторию. За долгое время своего существования – почти 10 лет – фильм стал действительно культовым. В социальных сетях встречались тонны изображений с героями сериала в их «прайме»: безупречные костюмы, те самые кепки, брутальные лица – настоящее воплощение маскулинности.

Но сериал не просто эксплуатировал образ «настоящего мужчины», за этими бокалами с огненно-рыжим виски и плотным табачным дымом была скрыта трагедия – жизнь в таком мире имеет свою цену. За годы своего «правления» на улицах Бирмингема главный герой Томас Шелби (Киллиан Мерфи) нажил огромное количество врагов, потерял дочь, двух жен, братьев – и остался совершенно один. Несколько раз Шелби пытался поставить точку сам, но смерть вновь и вновь отказывалась принимать его в свои объятия. Тогда он оседлал белого коня и ускакал прочь от мира бесконечных убийств, интриг и междоусобиц.

Вскоре такая маскулинность стала предметом иронии, многочисленные мемы пришли на смену глубокомысленным цитатам. Над той же любовью к лошадям, которые понимают всю тяжесть мужского бытия, иронизировала Грета Гервиг в «Барби», пока параллельно Мерфи рефлексировал над атомной бомбой в «Оппенгеймере». Но, кажется, истинные фанаты «Острых козырьков» никуда не делись, и полнометражное продолжение зрители оценивают на уверенные 89%.

Крутые парни ходят на переговоры с гранатой

1940 год. Заключенные в концлагерях штампуют билеты банка Англии, чтобы устроить в Соединенном Королевстве крах экономики. Как отмечают начальные титры, Великобритания к тому моменту – единственная страна Западной Европы, которая оказывает сопротивление фашистам. Наводнить фальшивыми деньгами английскую экономику через преступные банды Бирмингема попытается главный злодей – нацистский агент Джон Беккет в исполнении Тима Рота (не-нашего ответа полковнику Ланда в исполнении Кристофа Вальца).

Возможно, многие уже не вспомнят о политических интригах последнего сезона, борьбе Томми с фашистами в парламенте и сотрудничестве с Уинстоном Черчиллем – в этом смысле фильм продолжает развивать внешние события сериала. Как, впрочем, зрители не вспомнят и о том, что в сериале был персонаж Дюк (в фильме эту роль исполнил Барри Кеоган), внебрачный сын Томми, зачатый от цыганки еще до Первой мировой войны. Когда Томми заперся в своем особняке, осмысляя свое бурное прошлое за печатной машинкой и бутылкой красного полусладкого, управлять делами «Острых козырьков» остался его единственный кровный наследник Дюк.

В это время Бирмингем переживает не лучшие времена. Бомбы падают с небес, разнося оружейные заводы и убивая невинных, а Дюк со своей бандой продолжает жить по правилам улиц, наживаясь оружием и морфием в бедствующем городе. Когда Беккет предлагает Дюку мешок с миллионами и госизмену, тот, недолго думая, соглашается: «Мир на меня плевать хотел, и мне плевать на мир».

Решить проблему берется Ада Шелби (Софи Рандл), единственная сестра Томаса. «Они молятся Христу и тебе, и ни один не отвечает на их молитвы», – так она пытается убедить брата вернуться в город и вразумить Дюка. Но получится это только у некой цыганки Кауло (Ребекка Фергюсон), сестры-близнеца матери Дюка. Ее роль в этой истории достаточно посредственная – у нее нет внятных отношений ни с одним из героев, и лишь изредка она демонстрирует свою цыганскую «магию».

Неизвестно также, для чего фильму понадобился трижды лауреат «Золотого глобуса», номинант BAFTA и Emmy Awards и главный вдохновитель и актер прошлогодней бомбы от Netflix «Переходный возраст» Стивен Грэм, – в «Козырьках» он появляется лишь в финале и говорит пару реплик, хотя сериал всегда использовал больших артистов для значимых ролей. Антагонистов здесь когда-то исполняли Эдриен Броуди, Том Харди и Аня Тейлор-Джой.

На первой половине фильма весь фансервис заканчивается. Томас Шелби надевает свой костюм-тройку, пальто и знаменитую кепку, снимает покрывало со своего «козырек-мобиля», чтобы в последний раз напомнить: крутые парни – не те, кто перешагивает по пять ступеней, поднимаясь по лестнице, а те, кто идет на переговоры с гранатой и разъезжает по городу на коне под изумленные взгляды толпы.

Честный финал для Томаса Шелби

В корне характера Шелби лежит одна большая травма – он ветеран Первой мировой войны. Именно с этого и начался когда-то сериал – вернувшись домой, Томми принес войну с собой. Но теперь у него появился шанс свести с ней счеты. Он вновь погружается в тоннели, чтобы подорвать фашистов (на войне он был сапером), мирится с сыном и наставляет его на правильный путь, и смерть наконец принимает его к себе. Да, Томми не становится героем, уничтожив нацистских агентов, ведь всю свою жизнь он был связан с криминалом, стал причиной многих ненужных смертей. Но в конце концов он нашел в своем сердце мир, и для него это счастливый и честный финал.

Заключительная глава истории Томаса Шелби могла выйти в формате сериала, и, по итогам увиденного, такой исход мог оказаться куда лучше скомканного и довольно простого фильма. Атмосфера сериала и его эстетика не успевают наполнить легкие, пока история мчится к своей развязке. Бессменный сценарист и продюсер «Острых козырьков» Стивен Найт тем не менее отмечал, что финал саги на большом экране – это то, к чему стремились авторы.

«Экран больше, больше бюджет, хотя его всегда бывает недостаточно. [В сериале] мы могли устраивать взрывы, но нам приходилось укладываться в бюджет и придумывать творческие решения, что тоже здорово. Но тут [в фильме] мы смогли действительно… мы как будто именно к этому и стремились все это время», – говорил он в интервью.

Вот только фильм в мире вышел в ограниченный прокат, а через две недели, по законам Netflix, переехал на стриминговые сервисы. Да и хронометраж у него вполне стандартный – чуть меньше двух часов. Когда вышел первый трейлер, в комментариях к нему фанаты грезили о трех.

Справедливости ради, это, пожалуй, единственный минус фильма – слишком простая, вполне предсказуемая и сентиментальная история о последнем приключении Томми. С другой стороны, остались ли в мире «Козырьков» еще истории, которые можно было бы рассказать?

Стоит ли смотреть этот фильм тем, кому сериал быстро наскучил чрезмерной драматизацией довольно устаревших истин, – наверное, нет. Но настоящие «козырьки», несомненно, получат удовольствие хотя бы от того, что история Томаса Шелби и самой известной банды Бирмингема наконец завершилась.