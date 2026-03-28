Фильм «Проект «Конец света»: Райан Гослинг во чреве Тау Кита

В российский прокат вышел научно-фантастический фильм «Проект «Конец света». В сети его уже прозвали главным кино года и прочат ему номинации на следующий «Оскар». Рассказываем, что представляет собой космическая одиссея Райана Гослинга и почему об успехе картины говорят уже сейчас.





Во чреве Тау Кита

Фильм «Проект «Конец света» снят на основе романа фантаста Энди Вейера «Проект «Аве Мария» (Project Hail Mary, 2021). Это третий роман писателя. Его первой книгой был «Марсианин», также удостоенный киноадаптации (2015) с Мэттом Дэймоном в главной роли, и, надо сказать, «Конец света» многое из него заимствует в части атмосферы.

Картина довольно точно повторяет основные события литературного материала. Если грубо упрощать, это история про ученого Райланда Грейса (Райан Гослинг), отвергнутого научным сообществом, которому удается найти решение загадки умирающего Солнца. Он никогда не хотел быть героем, но так вышло, что он единственный, кто знает это решение.

Наука – страсть Грейса, и она помогает ему видеть жизнь там, где ее быть не может, это форма веры ученого в жизнь. Причина, по которой ему пришлось покинуть первый круг научного ада и стать обыкновенным школьным учителем, – Грейс был уверен, что жизнь возможна без воды. Такая уверенность и привлекла внимание руководителя исследовательской группы ООН Евы Стратт (Сандра Хюллер).

Участие Грейса в международных исследованиях вселенской угрозы (гаснет не только Солнце, но и другие звезды) позволяет обнаружить необычное свойство вируса-солнцеубийцы – он может быть источником энергии, большой настолько, что движимый астрофагами космолет способен доставить небольшой экипаж до единственной «здоровой» звезды Тау в созвездии Кита. Этот символизм, когда главный герой оказывается «во чреве кита», появляется, конечно, не только в русском дубляже. Оригинальное название звезды – Tau Ceti (лат. cetus – кит), и она часто становилась героем научно-фантастических романов (и даже песни Владимира Высоцкого) из-за своего сходства с Солнцем.

Астрофаги – это форма жизни, которая «питается» энергией звезд и при стимуляции может эту энергию высвобождать. Этот организм размножается, используя углекислый газ, поэтому своим ареалом обитания в солнечной системе он выбрал Венеру, атмосфера которой на 95% состоит из CO₂. Мигрируя от Солнца к Венере, астрофаги образуют видимую в инфракрасном свете траекторию – «линию Петровой».

Все эти термины и в целом наука вокруг астрофагов – вымышленные, но, к слову, русизмов в фильме довольно много. Из примечательного: один из членов экипажа Грейса – инженер Илюхина, а в корпусе самого космолета часто мелькает надпись «РОСКОСМОС» (и вряд ли это некий «Поккокмок»). Такие детали особенно греют в холодное геополитическое время. Мотив глобальной угрозы часто упоминается в «земной» части фильма. Передел ресурсов и продолжающиеся конфликты в условиях истощения Солнца только уменьшают шансы человечества на выживание, пока команда астронавтов ищет для нашей звезды вакцину.

Примечательно, что роман был написан в разгар пандемии ковида. Может быть, наша история продолжается по ее мотивам? В первый уикенд проката в мире картина уже собрала $155 млн (при бюджете $240 млн) – видимо, людям просто не хватало блокбастера о поиске себя в мире глобального отчуждения. Они все еще верят в то, что мир может быть целым, даже когда все вокруг говорит об обратном.

Поиск счастья под чужим солнцем

Открывающая сцена фильма – пробуждение Грейса на космическом аппарате – чуть ли не юмористическая. Но фильм быстро дает понять, что легкий настрой и неряшливость героя продиктованы его желанием не сойти с ума от одиночества и безвыходности ситуации. Как только астронавт приходит в себя, он находит других членов экипажа мертвыми, но самое страшное – он никого из них не помнит, как не помнит и того, кто он сам. На протяжении всего фильма он будет по осколкам собирать свое прошлое, но путь этот начнется со сцены похорон коллег, в которой Грейс символически расстанется с Землей.

Другой ключевой персонаж фильма – пришелец Рокки (по созвучию rock – камень). Не только люди переживают смерть своего Солнца, и не они одни догадались искать вакцину в системе Тау Кита. Эридане – разумная форма жизни, которая дышит аммиаком, а в их жилах течет ртуть, они почти не видят и ориентируются только на слух. Их интеллекта хватило на то, чтобы совершить подобный «длинный пас» (в регби это называется «Hail Mary») через всю галактику на астрофаговой тяге. Но для них это тоже отчаянный ход в надежде на невозможное.

Как и Грейс, Рокки остался единственным выжившим по прибытии в Тау Кита. Добрая половина фильма отведена знакомству двух цивилизаций. Эта секвенция – фактически мини-фильм по мотивам «Прибытия» Дени Вильнёва.

Финал кино оптимистичен. Рокки и Грейс, конечно же, найдут вакцину и спасут Землю – с этой позиции фильм очень комфортный для семейного просмотра. Может быть, будущие поколения физиков даже назовут «Конец света» фильмом, определившим их профессию, ведь эта история доступно говорит о ценности науки, ее объединяющей силе.

Но счастливый финал здесь можно назвать неконвенциональным. В конце концов, что такое счастье? Может ли человек быть счастлив, когда ему светит чужое солнце? И чужое ли оно?

«Буквально я» в космосе

Райан Гослинг, как известно, имеет талант создавать яркие, нетипичные характеры. Например, фильм Николаса Виндинга Рефна «Драйв», вышедший в 2011 году, сегодня наверняка помнят именно по немногословному и социопатичному Водителю, хотя там сыграли и Брайан Крэнстон, и Рон Перлман, и Кэри Маллиган, и даже Оскар Айзек – артисты больших гонораров и богатых портфолио. В сиквеле «Бегущего по лезвию», который признан одним из лучших продолжений оригинальной франшизы, ему удалось составить конкуренцию Харрисону Форду. Песня «I’m just Ken» в исполнении Гослинга стала главным саундтреком «Барби» и была исполнена на 96-й церемонии «Оскара». Известно, что киностудия Marvel ведет с артистом переговоры, видя его в роли Призрачного гонщика, а многие фанаты этой студии знают, как трепетно она относится к созданию своего пантеона и, надо признать, редко промахивается (чего только стоят Роберт Дауни-мл., Крис Эванс, Крис Хемсворт, Том Хиддлстон).

Белый цисгендерный мужчина, влюбленный в свое дело социопат, которому сложно строить отношения с женщинами, но который не грешит объективизацией противоположного пола, – как гласит известный мем, «буквально я». Для Гослинга участие в «Конце света» можно сравнить с фильмами «К звездам» и «Интерстеллар», где, соответственно, Брэд Питт и Мэтью Макконахи отправлялись в глубоко личную космическую одиссею и параллельно спасали Землю. Как видно, космическая пустота – неплохое место, чтобы разобраться в себе и своем прошлом.

Говоря коротко, Гослинг – большой артист, и его участие задает тон всему фильму. Без него это был бы другой космос и другое приключение. Но не менее важно, кто именно снял эту картину. Дуэт Фила Лорда и Криса Миллера известен в первую очередь своими анимационными проектами, в том числе дилогией «Человек-паук: Через вселенные» и «Человек-паук: Паутина вселенных», хотя в их фильмографии есть, например, комедийный боевик «Мачо и ботан» (2012). Если находить в этом фильмографическом коллаже общее место, можно сказать, что Лорд и Миллер с большой креативностью переосмысляют классические сюжеты – их работы запоминаются. Но, что важнее всего, их истории не пытаются делить мир на правых и левых, в их центре – близкие каждому человеческие взаимоотношения и поиск своего пути.