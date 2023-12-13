«Восточные сказки и семейные традиции»: Нагуманов рассказал о новогоднем Альметьевске

В Альметьевске активно идет подготовка к Новому году — основные площадки и улицы заметно преображаются. Тема этого года — восточные сказки и традиции тюркских народов. Об этом во время прямого эфира рассказал мэр нефтеграда Тимур Нагуманов.

По словам спикера, исключением станет лишь центральная улица Ленина — она будет стилизована в русской сказочной тематике, приуроченной к Году российской культуры и искусства. Всего в Альметьевске будет украшено 16 локаций, охватывая все районы города и ближайших поселков.

23 декабря состоится открытие елки в сквере «Каракуз». 24 декабря состоится торжественное открытие городской ёлки на площади Нефтяников.

Для жителей и гостей города будет организована театрализованная и интерактивная программа.

«Следующий год объявлен Годом семьи по решению Президента России Владимира Путина. В этой связи все зимние мероприятия организованы с целью сохранения семейных традиций. Приходите на праздники всей семьей — будет весело и интересно», — рассказал Нагуманов.

С 23 декабря по 8 января на шести основных локациях города пройдут тематические интерактивные программы. Они развернутся в сквере «Каракуз», площади Нефтяников, центре компетенций, сквере «Яшьлек», парке «Здоровье» и поселке Нижняя Мактама.

«Уже сегодня открыты городские площадки для проката и катания на коньках на площади ДК „Нефтьче“ и ДК „Иске Альмет“. Хотя в эти дни, когда на улице −20 и −25, прокат пока не пользуется дикой популярностью. Уже в ближайшее время по прогнозам синоптиков погода станет более благоприятной и комфортной», — сказал глава Альметьевского района.

«Кроме того, совсем скоро в нашем городе пройдет городской конкурс на лучшее новогоднее оформление домов, улиц, учреждений и организаций. В нем могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели. Всего 7 основных номинаций», — анонсировал спикер.

Конкурс будет проходить с 18 по 22 декабря 2023 года. Итоги будут подведены 26 декабря.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Альметьевске из-за новогодних праздников на три недели перекроют дорогу, а также ограничат продажу алкоголя в торговых точках, расположенных у мест проведения новогодних мероприятий.

2024-й в России станет Годом семьи. Соответствующий указ подписал Президент Владимир Путин. Решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.