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В Альметьевске из-за новогодних праздников на три недели перекроют дорогу
В Альметьевске с 24 декабря 2023 года по 13 января 2024-го перекроют движение транспортных средств на участке внутриквартальной дороги, прилегающей к елочному городку. Речь идет об участке между гостиницей «Альметьевск» на улице Ленина и РЦ «Тандем» на улице Мира.
Данная мера принята для безопасности граждан.
«В период праздничных гуляний будет перекрыт участок дороги из-за большой проходимости. Сейчас готовится большая праздничная программа, которая будет представлена в ближайшее время», — пояснили «Татар-информу» в пресс-службе Альметьевского района.
Объезд организуют по улице Мира.
Также в Альметьевске планируется ограничить продажу алкоголя в торговых точках, расположенных у мест проведения новогодних мероприятий.
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