В Альметьевске из-за новогодних праздников на три недели перекроют дорогу

В Альметьевске с 24 декабря 2023 года по 13 января 2024-го перекроют движение транспортных средств на участке внутриквартальной дороги, прилегающей к елочному городку. Речь идет об участке между гостиницей «Альметьевск» на улице Ленина и РЦ «Тандем» на улице Мира.

Данная мера принята для безопасности граждан.

«В период праздничных гуляний будет перекрыт участок дороги из-за большой проходимости. Сейчас готовится большая праздничная программа, которая будет представлена в ближайшее время», — пояснили «Татар-информу» в пресс-службе Альметьевского района.

Объезд организуют по улице Мира.

Также в Альметьевске планируется ограничить продажу алкоголя в торговых точках, расположенных у мест проведения новогодних мероприятий.