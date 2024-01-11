Восстановление пострадавшего от взрыва дома в Нижнекамске обошлось в 48 млн рублей

Из республиканского бюджета на восстановление дома в Нижнекамске, который пострадал от взрыва 25 июля, было затрачено 48 млн рублей. Информация о контракте опубликована на портале госзакупок.

Работами занималась строительная компания «Твой дом». Контракт был заключен с 14 августа по 31 декабря 2023 года. Помимо ремонтных работ, в договор были заложены расходы на приобретение мебели.

Согласно контракту, подрядчик также занялся домами №7 и №7А по улице Чабьинской и №13А по проспекту Вахитова, которые также пострадали от взрыва.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Напомним, 25 июля в одной из пятиэтажек Нижнекамска рванул газ и начался сильный пожар. В результате инцидента пострадали два человека. Пожилая женщина получила легкую травму. Врачи после оказания всей необходимой помощи отпустили ее домой на амбулаторное лечение.

26-летний нижнекамец получил ожоги второй и третьей степени, у него обожжено 90% тела. За его жизнь боролись врачи, однако спасти его не удалось.