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Восстановление пострадавшего от взрыва дома в Нижнекамске обошлось в 48 млн рублей
Из республиканского бюджета на восстановление дома в Нижнекамске, который пострадал от взрыва 25 июля, было затрачено 48 млн рублей. Информация о контракте опубликована на портале госзакупок.
Работами занималась строительная компания «Твой дом». Контракт был заключен с 14 августа по 31 декабря 2023 года. Помимо ремонтных работ, в договор были заложены расходы на приобретение мебели.
Согласно контракту, подрядчик также занялся домами №7 и №7А по улице Чабьинской и №13А по проспекту Вахитова, которые также пострадали от взрыва.
Напомним, 25 июля в одной из пятиэтажек Нижнекамска рванул газ и начался сильный пожар. В результате инцидента пострадали два человека. Пожилая женщина получила легкую травму. Врачи после оказания всей необходимой помощи отпустили ее домой на амбулаторное лечение.
26-летний нижнекамец получил ожоги второй и третьей степени, у него обожжено 90% тела. За его жизнь боролись врачи, однако спасти его не удалось.
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