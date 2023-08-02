Скончался житель Нижнекамска, пострадавший во время взрыва газа в жилом доме

В Нижнекамской центральной многопрофильной больнице скончался молодой мужчина, пострадавший в результате взрыва бытового газа в одном из домов города. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе клиники.

Напомним, 25 июля в одной из пятиэтажек Нижнекамска рванул газ и начался сильный пожар.

В результате инцидента пострадали два человека. Пожилая женщина получила легкую травму. Врачи после оказания всей необходимой помощи отпустили ее домой на амбулаторное лечение.

26-летний нижнекамец получил ожоги второй и третьей степени, у него обожжено 90% тела. За его жизнь боролись врачи, однако спасти его не удалось.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.