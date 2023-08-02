Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Скончался житель Нижнекамска, пострадавший во время взрыва газа в жилом доме
В Нижнекамской центральной многопрофильной больнице скончался молодой мужчина, пострадавший в результате взрыва бытового газа в одном из домов города. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе клиники.
Напомним, 25 июля в одной из пятиэтажек Нижнекамска рванул газ и начался сильный пожар.
В результате инцидента пострадали два человека. Пожилая женщина получила легкую травму. Врачи после оказания всей необходимой помощи отпустили ее домой на амбулаторное лечение.
26-летний нижнекамец получил ожоги второй и третьей степени, у него обожжено 90% тела. За его жизнь боролись врачи, однако спасти его не удалось.
Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа