Воспитанники нижнекамского приюта изготовили 500 упаковок душа для СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Нижнекамские волонтеры провели мастер-класс для воспитанников социального приюта «Балкыш». Дети помогали делать сухие души для военнослужащих. Ответственность за работу полностью была на ребятах — от заготовок до окончательного результата.

После инструктажа каждый ребенок получил свое задание. Одни нарезали заготовки, другие смачивали их лосьоном, третьи упаковывали сухие души в пакеты. Сегодня воспитанники социального приюта сделали не менее 500 пачек. Часть ребят занимались этим впервые, но в целом оказывать гуманитарную помощь для них не в новинку.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Это интересно, если привыкнуть делать, то несложно. Мы оказываем посильную помощь бойцам, которые сейчас находятся в СВО. Мы письма пишем им, рисунки отправляем. Сегодня видел бойца вживую, вот здесь он стоял, в отпуске пришел, с ним сфоткались», — рассказал воспитанник социального приюта «Балкыш» Рамазан Гирфанов.

«К нам они приходили несколько раз уже, приносили всякие подарочки от себя. Мы оказываем помощь, потому что понимаем, что сложно им там, нелегко, в душ они не могут сходить просто так», — присоединилась Снежана Латыпова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Мы делаем сухие души, оказываем помощь солдатам, которые воюют на СВО и защищают нас. Хочу даже отдельную выразить им благодарность за защиту своего Отечества, Отчизны», — говорит Мурат Хуснуллин.

Организовать мастер-класс попросили сами ребята. Волонтёры с радостью откликаются на подобные обращения. Им приятно, когда молодое поколение осознает важность своей помощи. Школьники и студенты Нижнекамска на постоянной основе плетут маскировочные сети, варят печи-буржуйки, пишут письма, приносят гуманитарную помощь.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Школы во время учебного процесса приходят к нам, также училища, техникумы, все нам помогают в этом, никто в стороне не остается. Мы призываем жителей и вообще весь город сплотиться», — призвала волонтёр группы «Гуманитарка на Химиков, 72Б» Наталья Суворова.

Пункт группы работает с понедельника по субботу, с 9 утра до 6 часов вечера. Ежедневно волонтёры собирают контрактников на военную службу и сейчас им, как никогда, нужна помощь.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение суммы связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тысяч рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.