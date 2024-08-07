Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Воспитанники нижнекамского приюта изготовили 500 упаковок душа для СВО
Нижнекамские волонтеры провели мастер-класс для воспитанников социального приюта «Балкыш». Дети помогали делать сухие души для военнослужащих. Ответственность за работу полностью была на ребятах — от заготовок до окончательного результата.
После инструктажа каждый ребенок получил свое задание. Одни нарезали заготовки, другие смачивали их лосьоном, третьи упаковывали сухие души в пакеты. Сегодня воспитанники социального приюта сделали не менее 500 пачек. Часть ребят занимались этим впервые, но в целом оказывать гуманитарную помощь для них не в новинку.
«Это интересно, если привыкнуть делать, то несложно. Мы оказываем посильную помощь бойцам, которые сейчас находятся в СВО. Мы письма пишем им, рисунки отправляем. Сегодня видел бойца вживую, вот здесь он стоял, в отпуске пришел, с ним сфоткались», — рассказал воспитанник социального приюта «Балкыш» Рамазан Гирфанов.
«К нам они приходили несколько раз уже, приносили всякие подарочки от себя. Мы оказываем помощь, потому что понимаем, что сложно им там, нелегко, в душ они не могут сходить просто так», — присоединилась Снежана Латыпова.
«Мы делаем сухие души, оказываем помощь солдатам, которые воюют на СВО и защищают нас. Хочу даже отдельную выразить им благодарность за защиту своего Отечества, Отчизны», — говорит Мурат Хуснуллин.
Организовать мастер-класс попросили сами ребята. Волонтёры с радостью откликаются на подобные обращения. Им приятно, когда молодое поколение осознает важность своей помощи. Школьники и студенты Нижнекамска на постоянной основе плетут маскировочные сети, варят печи-буржуйки, пишут письма, приносят гуманитарную помощь.
«Школы во время учебного процесса приходят к нам, также училища, техникумы, все нам помогают в этом, никто в стороне не остается. Мы призываем жителей и вообще весь город сплотиться», — призвала волонтёр группы «Гуманитарка на Химиков, 72Б» Наталья Суворова.
Пункт группы работает с понедельника по субботу, с 9 утра до 6 часов вечера. Ежедневно волонтёры собирают контрактников на военную службу и сейчас им, как никогда, нужна помощь.
С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение суммы связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тысяч рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»