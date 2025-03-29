Воспитанники детсада Челнов собрали помощь для военнослужащих

Воспитанники детского сада № 111 «Батыр» в Набережных Челнах вместе с родителями и педагогами приняли участие в акции по сбору гуманитарной помощи для российских военнослужащих.

Ребята нарисовали рисунки и написали письма с теплыми словами поддержки, а взрослые собрали медикаменты, средства гигиены и другие предметы первой необходимости. Весь собранный груз был передан волонтерам для отправки на передовую.

Кроме того, в детском саду прошел урок мужества, который провел активист Набережночелнинского отделения партии «Единая Россия» Тимур Нусратов. Он рассказал детям о героизме российских солдат, значении сплоченности и взаимовыручки.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.