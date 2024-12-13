«Они воспитали настоящих патриотов»: в Казани открыли выставку «Отец Героя»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Выставку об отцах, которые воспитали настоящих патриотов и Героев России открыли сегодня в Казанском кремле. Проект «Отец Героя» посвящен мужчинам, чьи сыновья стали участниками специальной военной операции. На фотографиях они с портретами сыновей, их фуражками и формой – теми дорогими вещами, которые напоминают им об их солдатах. Сопровождают снимки рассказы о подвигах и жизни военнослужащих.

На выставке представили 45 портретов из 30 районов Татарстана. Среди них отцы четырех Героев России: Раиля Габрахманова, Ивана Додосова, Михаила Марцева и Айнура Сафиуллина. Также выставка рассказывает о родителях 32-х кавалеров Ордена Мужества. Среди этих отцов пенсионеры МВД, ветераны боевых действий в Афганистане и кадровые военные.

С приветственным словом на торжественной церемонии открытия выступила депутат Государственной думы РФ Татьяна Ларионова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Герои нашей выставки – это отцы, которые воспитали настоящих патриотов, тех, кто, к сожалению, ценой собственной жизни защищал Россию и сказал всему миру: “Нас не победить, потому что мы любим свою страну, гордимся своей страной и готовы отдать жизнь за великую Россию”», – сказала она.

Именно Татьяна Ларионова стала инициатором проведения выставки в Татарстане. Организовать ее помогли Татарстанское региональное отделение партии «Единая Россия», филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» по РТ, татарстанский «Союз отцов» и «Союз офицерских жен и семей военнослужащих» по РТ.

«Такая выставка была открыта ко Дню отца в Государственной думе, там были представлены портреты отцов со всей Российской Федерации. Председатель нашей Госдумы Вячеслав Володин высказал слова благодарности каждому, кто приехал на это мероприятие, и пожелал, чтобы такие выставки были созданы во всех регионах», – поделилась депутат Госдумы РФ.

Татарстан стал первым, кто после Москвы организовал выставку «Отец Героя», отметила Татьяна Ларионова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Руководитель «Союза офицерских жен и семей военнослужащих» по РТ Оксана Бородина была сегодня очень взволнована. Именно она руководила процессом фотосессии для отцов, который выдался не простым – мужчины, потерявшие сыновей на СВО, не могли сдержать слез во время съемки. Им было не просто собраться с мыслями, чтобы принять участие в проекте.

«Для нас честь принять участие в организации такой патриотической выставки. Это не первое подобное мероприятие, организованное нашим союзом. Мы уже проводили выставки, посвященные мамам, женам и детям героев. Теперь очередь отцов. Дорогие родители, смотрю сегодня в ваши глаза не в первый раз. Приходили на участие в съемках и мамы, и жены, и отцы – вы большие молодцы. Надо быть очень сильным человеком, чтобы собрать в кулак все свои силы и принять участие. Согласились далеко не все», – рассказала Оксана Бородина.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Отец погибшего на СВО майора Алмаза Аглиева, Хамит Аглиев поблагодарил всех, кто организовал эту выставку. А также дал напутствие юнармейцам, которые сегодня тоже приняли участие в открытии.

«Огромное вам спасибо от нас и от наших сыновей, спасибо, что не забываете. Я хочу сказать молодежи: учитесь военному делу. Нашему Отечеству всегда нужны защитники. Победа будет за нами!», – рассказал отец офицера.

Алмаз Аглиев прошел несколько горячих точек, в том числе СВО. Всегда показывал себя как мужественный и отважный воин. Он спас двух летчиков сбитого самолета, захватил множество вражеской техники. Его мужество и отвагу заметил даже враг, который объявил на него охоту.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Участником выставки стал и дедушка военного, боевой офицер, награжденный орденом Красной Звезды – Рафист Сапкулов. Он прошел горячие точки и посвятил службе 32 года. Его внук, Никита Сапкулов, погиб на СВО, когда ему было всего 22 года.

«Наша страна вновь оказалась под угрозой, и очередное поколение пошло защищать ее. Когда мой внук был маленьким, мы проезжали мимо Суворовского училища. Он очень заинтересовался и сказал, что хочет там учиться. Он очень хотел быть военным! В итоге мой внук закончил и Суворовское училище, и танковое. В числе первых участвовал в СВО. К сожалению, рано погиб. Но в нашей душе он и его товарищи остались непобедимыми героями –героями, которые внесли огромный вклад в защиту нашей Родины», – рассказал Рафист Сапкулов.

Выставка будет дополняться, участие в ней смогут принять жители всех районов Татарстана. По задумке организаторов, снимки отцов будут показывать в разных организациях и учебных заведениях Татарстана.