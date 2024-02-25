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«Под обстрелом вытащил раненых летчиков»: родители героя СВО рассказали о его подвигах
Майор Алмаз Аглиев – боевой офицер, прошел несколько горячих точек, с первых дней на СВО показал себя как мужественный и отважный воин. Он спас двух летчиков сбитого самолета, захватил множество вражеской техники, настолько проявил себя в бою, что ВСУ объявили на него охоту. «Татар-информ» рассказывает историю героя.
Оба сына – офицеры
Начальнику штаба разведывательного батальона мотострелковой бригады Алмазу Аглиеву было 32 года, когда он погиб. У него остались трехлетний сын и семилетняя дочка. Родителям офицера по 63 года, они живут под Казанью. Хамит и Нурия Аглиевы тяжело переживают потерю сына, но очень им гордятся. Наверное, поэтому, несмотря на боль, согласились поделиться воспоминаниями о нем.
Рассказывать о сыне мать героя начала, перебирая семейные фотографии.
«Это наш Алмазик. Вот он принимает присягу, а это – выпускной», – улыбается она, перелистывая альбом.
Отец протянул стопку документов из личного дела, чтобы отметить все заслуги сына.
Алмаз родился накануне Дня защитника Отечества – 22 февраля 1990 года. В день его рождения родители поехали на кладбище, где он похоронен, в село Новый Кырлай Арского района. В память об Алмазе остался кот Барсик, ему уже 13 лет.
«Алмаз подобрал на мусорке маленький пушистый комочек и выходил. На время командировки в Сирию ему пришлось его нам отдать, так и остался», – улыбается Нурия Аглиева.
У супругов есть старший сын, сейчас он учится в военной академии, он носит звание подполковника. Как получит диплом, будет обучать новое поколение разведчиков. Он и его супруга воспитывают двоих детей. Аглиевы-старшие – счастливые бабушка и дедушка четверых внуков.
«Приехала посмотреть музей Тукая с подружкой, а через десять дней вышла замуж»
Хамит Аглиев – старший прапорщик в отставке. Большую часть своей жизни он посвятил службе в ракетных войсках. Когда познакомился с будущей супругой, уже носил погоны, поэтому Нурия прекрасно знала, что ее ждет непростая жизнь жены военного.
«Я приехала посмотреть музей Тукая с подружкой. Посмотрела музей, а через десять дней вышла замуж», – вспоминает она.
Нурия Нургалеевна родом из Мамадышского района, Хамит – из Арского, из деревни Новый Кырлай. Тогда молодой человек приехал в отпуск к родителям – времени на ухаживания было мало, поэтому и свадьбу решили сыграть сразу.
«Мы поженились 2 июля 1983 года. Шел ливень, у нас в деревне смыло все мосты. Даже старики говорили, что в жизни такого дождя не видели. Три дня свадьба гуляла, и три дня шел дождь. Света не было, сидели под керосиновыми лампами и с живой музыкой. Нам ничего не помешало», – смеется Хамит Хасбиевич.
Сразу после празднества молодые уехали в войсковую часть в Новосибирск.
«Я так хотела, чтобы они стали медиками, но они выбрали военную карьеру»
Вскоре у них родился первенец, а когда малышу исполнилось 11 месяцев, главу семейства распределили в Красноярский край, в закрытый военный городок Канск. Там родился Алмаз.
После окончания школы будущий герой поступил в Новосибирское высшее командное военное училище. Тогда его брат уже учился там на пятом курсе.
«Оба сына хорошо учились. Я так хотела, чтобы они стали медиками, но они выбрали военную карьеру», – вздыхает мать.
Братья никогда не пили и не курили, занимались спортом, особый акцент делали на занятиях рукопашным боем.
«Они с братом, кроме военной службы, ничего не видели. Я отговаривал их даже, но они очень рвались. Старший проучился один год на медика и все равно ушел, сказал – не мое, пойду в военное училище. И так как старший пошел учиться на военного, младший – за ним», – добавил отец братьев-офицеров.
В 2012 году, окончив училище, Алмаз Аглиев получил звание лейтенанта и попал в разведку миротворцем, его распределили в Самару, в Рощинский военный городок. Вскоре, на свадьбе брата, он познакомился с девушкой – она была подружкой невесты. Отношения у влюбленных развивались стремительно, поженились, у них родились двое детей.
«Он был командиром взвода, потом помощником начальника разведки бригады, потом начальником штаба бригады и врио командира бригады.с, – рассказал отец Алмаза.
Трижды Алмаз был в Сирии – каждый раз по полгода. Участвовал в урегулировании конфликтов в Дагестане и Казахстане. По словам матери, после очередной командировки в 2014 году в Крым Алмаз вернулся седой.
«Ничего не надо, лишь бы папа приехал ко мне»
Вернувшись из последней командировки, Алмаз лишь два дня пробыл в отпуске.
«Он приехал в свою часть в Самаре, купил билеты, чтобы поехать к семье в Новосибирск, и тут его срочно отправили на СВО – с семьей он увидеться не успел», – вспоминает отец Алмаза.
Родителям он присылал короткие голосовые сообщение – говорил, что все у него хорошо.
«У его дочки 31 августа день рождения, ей должно было исполниться 7 лет. Я спросила ее, что ей подарить, а она ответила: “Ничего не надо, лишь бы папа приехал ко мне”. А он тогда уже погиб», – расплакалась Нурия Аглиева.
5 августа Алмаз вырвался в отпуск на два дня – успел увидеть жену, детей и родителей. 17 августа он погиб.
«Старший сын как раз улетел в Хабаровск на практику, он учился первый год в академии. Он мне позвонил и сказал: “Мам, перелет был тяжелый, 17 часов с пересадками, я выключаю телефон и ложусь спать”. Тогда я работала поваром на предприятии, вечером пришла домой, ни о чем не думала, мы делали заготовки на зиму. Только закончили – и звонок от старшего сына: “Где папа?” Я говорю: “Ты чего не спишь?” – а он опять: “Дай папу”. Он начал говорить, что Алмаз погиб. И все…» – заплакала, не закончив рассказ, мама героя.
Через четыре дня тело сына привезли в Татарстан, 21 августа его похоронили в селе Новый Кырлай, на родине отца.
При жизни сын мало рассказывал родителям – берег их от плохих новостей, поэтому о его подвигах и боевых заслугах они узнали уже после его гибели.
«Единственное, что он сказал, – там люди хуже фашистов. Из батальона он потерял несколько сотен человек. По неделям они голодали. Шоколад делили на несколько дней. У местных жителей покупали помидоры по 1000 рублей за килограмм. В еду им крысиный яд подбрасывали, в пирожки лезвия засовывали. Если они останавливались в заброшенных домах, ничего там не кушали. Есть там, конечно, и хорошие люди, но есть и такие вот, гнилые», – рассказала мать Алмаза.
Спас двух летчиков сбитого врагом самолета
Один из подвигов герой совершил в конце апреля 2022 года, дело было под Донецком.
«ВСУ сбили наш самолет, и двое летчиков катапультировались. В месте, где они приземлились, противник вел сильный артиллерийский огонь. Алмаз предложил поехать их спасать, но никто не согласился, тогда он один отправился под пулями», – рассказывает Хамит Аглиев.
Летчики, которые прятались от врага, не поверили, что к ним приехал российский военный, даже открыли по Алмазу огонь.
«Алмаз говорит: “Не стреляйте, я свой”. А ему не верят. Тогда он дал им свой телефон, чтобы они убедились, что, кроме российского номера жены, там больше никаких номеров нет. Только тогда они доверились ему», – поделился отец героя.
Офицер благополучно доставил раненых в госпиталь, и все это под обстрелом врага.
«На следующий день он решил их навестить и тогда узнал, что у одного из летчиков перелом позвоночника. Сын очень удивился, раненный ведь там по лесу бегал, а тут оказалось, что такая травма у него тяжелая», – удивляется Хамит Аглиев.
Когда спасенные летчики узнали, что Алмаз погиб, прислали его родителям письма со словами благодарности и поддержки.
«Он произвел впечатление сильного и самоотверженного человека, любящего свой народ и свою Родину, готового, несмотря ни на что, отстаивать ее интересы. И теперь, когда его не стало, мне хотелось бы, чтобы его ратный путь был оценен по достоинству, хоть и посмертно», – писал в письме летчик.
Родители уверены, что его подвиг по спасению летчиков достоин награды. Кроме того, среди боевых заслуг Алмаза – захват вражеской техники, которую бросили бойцы ВСУ. Там были и боеприпасы, и оружие, и БМП. Сейчас в самарском Музее истории войск Приволжского военного округа стоит пулемет, который стал одним из трофеев Алмаза Аглиева.
«Он ничего не боялся, был настоящим патриотом, ВСУ на него охоту объявили»
По словам родителей, Алмаз всегда боролся за справедливость, вступался за подчиненных и часто вступал в споры со старшими по званию, рассказывает отец героя.
«Он ничего не боялся, был большим патриотом. На него ВСУ даже охоту объявили. Они сказали ему, что поймают и будут каждый день родителям по кусочку отправлять. Он за нас переживал, предлагал даже купить травматический пистолет. Просил, чтобы мы не отвечали на звонки с незнакомых номеров, никому не говорили адрес. Он так переживал за семью. А когда он погиб, на Украине даже выпустили статью, радовались», – рассказывает Хамит Аглиев.
Погиб Алмаз как герой – прикрыл собой товарища.
«Это случилось в населенном пункте Берестовая под Луганском. Шел массированный обстрел, с нашей стороны было много раненых. Алмаз, еще один майор и несколько контрактников пошли эвакуировать бойцов. И вот слышат, что мина летит, – они прыгнули в окоп, Алмаз прикрыл собой другого майора, и мина прилетела прям к ним. Алмаз пытался его спасти, но обоих убило. А контрактники в тот окоп прыгнуть не успели, они выжили, хоть и получили контузию», – расплакалась Нурия Аглиева.
«Командир должен в тылу сидеть, смотреть в бинокль и командовать, а он пошел спасать раненых», – вздыхает отец Алмаза.
«Детей очень жалко. Его сыну два года было, он даже его не помнит. Когда заходят военные домой, друзья Алмаза или еще кто-то, он всех называет папой. Даже деда иногда папой называет», – рассказала мать героя.
Хамита Аглиева очень расстраивает, что дочке Алмаза в Новосибирске не предоставили бесплатное питание в школе.
«Сказали, что семья и так получает хорошие пособия. Но другим детям военнослужащих дают питание, а у нее отец погиб, ей нет. Дело-то тут не в деньгах», – возмущается он.
«Мама, все будет хорошо, мы все за Путина»
В течение всего нашего разговора родители показывали дипломы, благодарственные письма и грамоты сына, по дому расставлены подарки Алмаза – сувениры из Сирии: Коран, расписные тарелочки и многое другое. Родители бережно хранят все, что напоминает им о сыне.
После гибели Алмаза они узнали, что его посмертно представили к ордену Мужества. При жизни его дважды награждали медалью «За отвагу», на его груди блестели награды за возвращение Крыма и участие в военных действиях в Сирии.
«Я ему говорила: “Улым, береги себя”, а он всегда отвечал: “Мама, все будет хорошо, мы все за Путина”. Он так хвалил Путина. Даже фото есть – он в Сирии держит его портрет. Он был таким патриотом. У него все разговоры были о том, что мы победим. Он говорил: “Мам, вы спокойно спите, в Казани даже не видно, что война идет”», – вспоминает мама героя.
В память об Алмазе Аглиеве в Новом Кырлае его именем назвали отряд Юнармии, летом в Арске проводили гоночный турнир в его честь.
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