«Под обстрелом вытащил раненых летчиков»: родители героя СВО рассказали о его подвигах

Майор Алмаз Аглиев – боевой офицер, с первых дней на СВО показал себя как отважный воин, награжден орденом Мужества

Фото: из семейного архива Аглиевых

Оба сына – офицеры

Начальнику штаба разведывательного батальона мотострелковой бригады Алмазу Аглиеву было 32 года, когда он погиб. У него остались трехлетний сын и семилетняя дочка. Родителям офицера по 63 года, они живут под Казанью. Хамит и Нурия Аглиевы тяжело переживают потерю сына, но очень им гордятся. Наверное, поэтому, несмотря на боль, согласились поделиться воспоминаниями о нем.

Рассказывать о сыне мать героя начала, перебирая семейные фотографии.

Родителям офицера по 63 года, они живут под Казанью. Хамит и Нурия Аглиевы тяжело переживают потерю сына, но очень им гордятся Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Это наш Алмазик. Вот он принимает присягу, а это – выпускной», – улыбается она, перелистывая альбом.

Отец протянул стопку документов из личного дела, чтобы отметить все заслуги сына.

Алмаз родился накануне Дня защитника Отечества – 22 февраля 1990 года. В день его рождения родители поехали на кладбище, где он похоронен, в село Новый Кырлай Арского района. В память об Алмазе остался кот Барсик, ему уже 13 лет.

«Алмаз подобрал на мусорке маленький пушистый комочек и выходил. На время командировки в Сирию ему пришлось его нам отдать, так и остался», – улыбается Нурия Аглиева.

Алмаз родился накануне Дня защитника Отечества – 22 февраля 1990 года Фото: из семейного архива Аглиевых

У супругов есть старший сын, сейчас он учится в военной академии, он носит звание подполковника. Как получит диплом, будет обучать новое поколение разведчиков. Он и его супруга воспитывают двоих детей. Аглиевы-старшие – счастливые бабушка и дедушка четверых внуков.

«Приехала посмотреть музей Тукая с подружкой, а через десять дней вышла замуж»

Хамит Аглиев – старший прапорщик в отставке. Большую часть своей жизни он посвятил службе в ракетных войсках. Когда познакомился с будущей супругой, уже носил погоны, поэтому Нурия прекрасно знала, что ее ждет непростая жизнь жены военного.

«Я приехала посмотреть музей Тукая с подружкой. Посмотрела музей, а через десять дней вышла замуж», – вспоминает она.

Хамит Аглиев – старший прапорщик в отставке. Когда познакомился с будущей супругой, уже носил погоны, поэтому Нурия прекрасно знала, что ее ждет непростая жизнь жены военного Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Нурия Нургалеевна родом из Мамадышского района, Хамит – из Арского, из деревни Новый Кырлай. Тогда молодой человек приехал в отпуск к родителям – времени на ухаживания было мало, поэтому и свадьбу решили сыграть сразу.

«Мы поженились 2 июля 1983 года. Шел ливень, у нас в деревне смыло все мосты. Даже старики говорили, что в жизни такого дождя не видели. Три дня свадьба гуляла, и три дня шел дождь. Света не было, сидели под керосиновыми лампами и с живой музыкой. Нам ничего не помешало», – смеется Хамит Хасбиевич.

Сразу после празднества молодые уехали в войсковую часть в Новосибирск.

«Я так хотела, чтобы они стали медиками, но они выбрали военную карьеру»

Вскоре у них родился первенец, а когда малышу исполнилось 11 месяцев, главу семейства распределили в Красноярский край, в закрытый военный городок Канск. Там родился Алмаз.

После окончания школы будущий герой поступил в Новосибирское высшее командное военное училище. Тогда его брат уже учился там на пятом курсе.

Рассказывать о сыне мать героя начала, перебирая семейные фотографии Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Оба сына хорошо учились. Я так хотела, чтобы они стали медиками, но они выбрали военную карьеру», – вздыхает мать.

Братья никогда не пили и не курили, занимались спортом, особый акцент делали на занятиях рукопашным боем.

«Они с братом, кроме военной службы, ничего не видели. Я отговаривал их даже, но они очень рвались. Старший проучился один год на медика и все равно ушел, сказал – не мое, пойду в военное училище. И так как старший пошел учиться на военного, младший – за ним», – добавил отец братьев-офицеров.

В 2012 году, окончив училище, Алмаз Аглиев получил звание лейтенанта и попал в разведку миротворцем, его распределили в Самару, в Рощинский военный городок. Вскоре, на свадьбе брата, он познакомился с девушкой – она была подружкой невесты. Отношения у влюбленных развивались стремительно, поженились, у них родились двое детей.

«Оба сына хорошо учились. Я так хотела, чтобы они стали медиками, но они выбрали военную карьеру» Фото: из семейного архива Аглиевых

«Он был командиром взвода, потом помощником начальника разведки бригады, потом начальником штаба бригады и врио командира бригады.с, – рассказал отец Алмаза.

Трижды Алмаз был в Сирии – каждый раз по полгода. Участвовал в урегулировании конфликтов в Дагестане и Казахстане. По словам матери, после очередной командировки в 2014 году в Крым Алмаз вернулся седой.

«Ничего не надо, лишь бы папа приехал ко мне»

Вернувшись из последней командировки, Алмаз лишь два дня пробыл в отпуске.

«Он приехал в свою часть в Самаре, купил билеты, чтобы поехать к семье в Новосибирск, и тут его срочно отправили на СВО – с семьей он увидеться не успел», – вспоминает отец Алмаза.

Родителям он присылал короткие голосовые сообщение – говорил, что все у него хорошо.

Вернувшись из последней командировки, Алмаз лишь два дня пробыл в отпуске Фото: из семейного архива Аглиевых

«У его дочки 31 августа день рождения, ей должно было исполниться 7 лет. Я спросила ее, что ей подарить, а она ответила: “Ничего не надо, лишь бы папа приехал ко мне”. А он тогда уже погиб», – расплакалась Нурия Аглиева.

5 августа Алмаз вырвался в отпуск на два дня – успел увидеть жену, детей и родителей. 17 августа он погиб.

«Старший сын как раз улетел в Хабаровск на практику, он учился первый год в академии. Он мне позвонил и сказал: “Мам, перелет был тяжелый, 17 часов с пересадками, я выключаю телефон и ложусь спать”. Тогда я работала поваром на предприятии, вечером пришла домой, ни о чем не думала, мы делали заготовки на зиму. Только закончили – и звонок от старшего сына: “Где папа?” Я говорю: “Ты чего не спишь?” – а он опять: “Дай папу”. Он начал говорить, что Алмаз погиб. И все…» – заплакала, не закончив рассказ, мама героя.

У Алмаза Аглиева остались трехлетний сын и семилетняя дочка Фото: из семейного архива Аглиевых

Через четыре дня тело сына привезли в Татарстан, 21 августа его похоронили в селе Новый Кырлай, на родине отца.

При жизни сын мало рассказывал родителям – берег их от плохих новостей, поэтому о его подвигах и боевых заслугах они узнали уже после его гибели.

«Единственное, что он сказал, – там люди хуже фашистов. Из батальона он потерял несколько сотен человек. По неделям они голодали. Шоколад делили на несколько дней. У местных жителей покупали помидоры по 1000 рублей за килограмм. В еду им крысиный яд подбрасывали, в пирожки лезвия засовывали. Если они останавливались в заброшенных домах, ничего там не кушали. Есть там, конечно, и хорошие люди, но есть и такие вот, гнилые», – рассказала мать Алмаза.

Через четыре дня тело сына привезли в Татарстан, 21 августа его похоронили в селе Новый Кырлай, на родине отца Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Спас двух летчиков сбитого врагом самолета

Один из подвигов герой совершил в конце апреля 2022 года, дело было под Донецком.

«ВСУ сбили наш самолет, и двое летчиков катапультировались. В месте, где они приземлились, противник вел сильный артиллерийский огонь. Алмаз предложил поехать их спасать, но никто не согласился, тогда он один отправился под пулями», – рассказывает Хамит Аглиев.

Летчики, которые прятались от врага, не поверили, что к ним приехал российский военный, даже открыли по Алмазу огонь.

«Алмаз говорит: “Не стреляйте, я свой”. А ему не верят. Тогда он дал им свой телефон, чтобы они убедились, что, кроме российского номера жены, там больше никаких номеров нет. Только тогда они доверились ему», – поделился отец героя.

«Он произвел впечатление сильного и самоотверженного человека» Фото: из семейного архива Аглиевых

Офицер благополучно доставил раненых в госпиталь, и все это под обстрелом врага.

«На следующий день он решил их навестить и тогда узнал, что у одного из летчиков перелом позвоночника. Сын очень удивился, раненный ведь там по лесу бегал, а тут оказалось, что такая травма у него тяжелая», – удивляется Хамит Аглиев.

Когда спасенные летчики узнали, что Алмаз погиб, прислали его родителям письма со словами благодарности и поддержки.

«Он произвел впечатление сильного и самоотверженного человека, любящего свой народ и свою Родину, готового, несмотря ни на что, отстаивать ее интересы. И теперь, когда его не стало, мне хотелось бы, чтобы его ратный путь был оценен по достоинству, хоть и посмертно», – писал в письме летчик.

Родители уверены, что его подвиг по спасению летчиков достоин награды. Кроме того, среди боевых заслуг Алмаза – захват вражеской техники, которую бросили бойцы ВСУ. Там были и боеприпасы, и оружие, и БМП. Сейчас в самарском Музее истории войск Приволжского военного округа стоит пулемет, который стал одним из трофеев Алмаза Аглиева.

Алмаз всегда боролся за справедливость Фото: из семейного архива Аглиевых

«Он ничего не боялся, был настоящим патриотом, ВСУ на него охоту объявили»

По словам родителей, Алмаз всегда боролся за справедливость, вступался за подчиненных и часто вступал в споры со старшими по званию, рассказывает отец героя.

«Он ничего не боялся, был большим патриотом. На него ВСУ даже охоту объявили. Они сказали ему, что поймают и будут каждый день родителям по кусочку отправлять. Он за нас переживал, предлагал даже купить травматический пистолет. Просил, чтобы мы не отвечали на звонки с незнакомых номеров, никому не говорили адрес. Он так переживал за семью. А когда он погиб, на Украине даже выпустили статью, радовались», – рассказывает Хамит Аглиев.

Погиб Алмаз как герой – прикрыл собой товарища.

Фото: Елена Фенина / «Татар-информ»

«Это случилось в населенном пункте Берестовая под Луганском. Шел массированный обстрел, с нашей стороны было много раненых. Алмаз, еще один майор и несколько контрактников пошли эвакуировать бойцов. И вот слышат, что мина летит, – они прыгнули в окоп, Алмаз прикрыл собой другого майора, и мина прилетела прям к ним. Алмаз пытался его спасти, но обоих убило. А контрактники в тот окоп прыгнуть не успели, они выжили, хоть и получили контузию», – расплакалась Нурия Аглиева.

«Командир должен в тылу сидеть, смотреть в бинокль и командовать, а он пошел спасать раненых», – вздыхает отец Алмаза.

«Детей очень жалко. Его сыну два года было, он даже его не помнит. Когда заходят военные домой, друзья Алмаза или еще кто-то, он всех называет папой. Даже деда иногда папой называет», – рассказала мать героя.

Хамита Аглиева очень расстраивает, что дочке Алмаза в Новосибирске не предоставили бесплатное питание в школе.

«Сказали, что семья и так получает хорошие пособия. Но другим детям военнослужащих дают питание, а у нее отец погиб, ей нет. Дело-то тут не в деньгах», – возмущается он.

«Мама, все будет хорошо, мы все за Путина»

В течение всего нашего разговора родители показывали дипломы, благодарственные письма и грамоты сына, по дому расставлены подарки Алмаза – сувениры из Сирии: Коран, расписные тарелочки и многое другое. Родители бережно хранят все, что напоминает им о сыне.

После гибели Алмаза они узнали, что его посмертно представили к ордену Мужества. При жизни его дважды награждали медалью «За отвагу», на его груди блестели награды за возвращение Крыма и участие в военных действиях в Сирии.

Фото: из семейного архива Аглиевых

«Я ему говорила: “Улым, береги себя”, а он всегда отвечал: “Мама, все будет хорошо, мы все за Путина”. Он так хвалил Путина. Даже фото есть – он в Сирии держит его портрет. Он был таким патриотом. У него все разговоры были о том, что мы победим. Он говорил: “Мам, вы спокойно спите, в Казани даже не видно, что война идет”», – вспоминает мама героя.

В память об Алмазе Аглиеве в Новом Кырлае его именем назвали отряд Юнармии, летом в Арске проводили гоночный турнир в его честь.