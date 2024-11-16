«Мужчины тяжелее переживают потерю»: в Казани стартовал фотопроект «Отец Героя»

Сегодня в Казани состоялась первая фотосессия проекта «Отец героя», в которой участвовали больше 50 мужчин, потерявших сыновей на СВО.

«Инициатором проекта стала депутат Государственной думы Российской Федерации Татьяна Ларионова. Она поручила реализовать эту идею "Союзу офицерских жен и семей военнослужащих, фонду "Защитники Отечества" и "Союзу отцов"», – рассказала полпред «Союза офицерских жен и семей военнослужащих» в РТ Оксана Бородина.

Она поделилась, что уже 9 декабря, в День Героев Отечества, выставку представят в казанской Ратуше.

«Участие в проекте примут мужчины, потерявшие сыновей на СВО. Самым трудным было уговорить отцов прийти на фотосессию. Тем не менее, участие в проекте приняли жители десяти районов Татарстана - всего более 50 участников. Участником нашего проекта стал дед участника СВО, который является Героем России. Он приедет вместе с со своим сыном. Они сфотографируются с портретом своего внука и сына, выпускника Казанского суворовского училища», – поделилась Бородина.

Ранее «Союз офицерских жен и семей военнослужащих» отснял более 500 портретов жен и матерей участников специальной военной операции, а также около ста портретов детей, чьи отцы погибли, защищая страну, или находятся в настоящее время на передовой.

«Вчера в Нижнекамске мы представили эти портреты. Это было очень трогательно. Мэр города очень проникся и предложил реализовать этот проект в Нижнекамске. Там же мы показали свой фильм "Тихий тыл" о женах военнослужащих. Эти работы очень важны для тех, кто ждет с передовой своих родных. Почему говорят, что мужчины сильны? Потому что за их плечами надежный тыл – их жены и дети», – поделилась она.

Фото: Оксана Бородина

Важно поддержать не только женщин, но и мужчин, которым также очень важно увековечить память о своих сыновьях. Им также нужна поддержка, отметила Оксана Бородина.

Фото: Оксана Бородина

Те, кто потерял или ждет близких с передовой, переживают много боли, мучительных ожиданий и одновременно испытывают невероятную гордость за своих героев. Фотограф Ольга Игнатьева отсняла все портреты предыдущих проектов и знает, как передать через призму камеры пронзительный взгляд человека, пережившего множество испытаний. Снимки Ольги получаются трогательными и проникновенными.

Ольга Игнатьева Фото: © Елена Фенина \ «Татар-информ»

Сегодня на фотосессию мужчины пошли с поддержкой: кто-то с женами и дочерями, кто-то с социальными координаторами фонда «Защитники Отечества». Отцы участников СВО пытались совладать с эмоциями, но не все смогли скрыть слез.

Рустам Бекмурзин из Лениногорского района потерял на СВО единственного сына.

«Ему было 20 лет. Он мечтал стать офицером. В 2021 году он пошел в армию и через три месяца подписал контракт. Когда началась спецоперация, он вошел в число добровольцев. Три месяца в штурмовой роте, потом обучился на снайпера и ушел в разведку. Во время дозора его зацепило осколком, рядом разорвался снаряд», – рассказал отец бойца.

Рустам Бекмурзин Фото: © Елена Фенина \ «Татар-информ»

Рустам Бекмурзин поделился, что согласиться на участие было непросто, но он нашел в себе силы ради сына - хотел увековечить о нем память.

Вагиз Мурасов из Лениногорского района тоже стремится сохранить память о своем сыне для будущих поколений.

«Сыну было 34 года, у него остался семилетний сын. Его мобилизовали осенью 2022 года, 14 марта он погиб. Об обстоятельствах его гибели я знаю мало, знаю только, что в этот день он пошел на задание. Тяжело ли мне было прийти сюда? Тяжело было моему сыну на передовой, а мои все переживания ерунда», – поделился мужчина.

Глус Насибуллин из Сармановского района потерял сына, который служил в танковой дивизии.

«Сын у было 25 лет, долгое время он считался без вести пропавшим. Только через год мы смогли его привезти домой. Я очень горжусь сыном, но его нет рядом. То, что я испытываю, никто не поймет, только я знаю, что чувствую», – сказал отец бойца.

Увидеть портреты отцов участников СВО можно на выставках, которые пройдут в ближайшие дни в Казани, а также в группе «Союза офицерских жен и семей военнослужащих».