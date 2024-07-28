«Воспитала защитника»: матери бойца из Нижнекамска передали благодарность

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Воспитала настоящего героя, который с честью защищает нашу страну на передовой СВО. На днях нижнекамка Ольга Дувалова принимала гостей — представителей администрации города, которые передали женщине благодарственное письмо. Пришло оно на имя мэра города. В нем командование части, где служит солдат, сообщило Рамилю Муллину о достойной службе земляка.

«Поблагодарить вас за воспитание вашего сына. Выразить вам низкий поклон. За то, что такого защитника воспитали. Большое вам спасибо», — говорится в письме.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Слова благодарности Ольга Дувалова слушала со слезами на глазах. Сын женщины ушел на специальную военную операцию во время частичной мобилизации. Получил повестку и даже не сказал своим близким. Не хотел, чтобы за него переживали, вспоминает мама.

«Так трогательно, я даже не знаю, что сказать. Вам спасибо. Сыну спасибо», — благодарит женщина.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Ольга Ивановна смогла воспитать настоящего мужчину — героя, который с честью представляет Нижнекамск в рядах защитников нашей страны.

«Мы вот прямо скопировали. Сделали в рамочку, чтобы у вас было письмо на имя Рамиля Муллина. Вот именно благодарность за вашего сына. За воспитание вашего героя», - показали нижнекамке заветное письмо.

Мама героя рассказала, что сын несколько раз был в отпуске, но ни разу не хвастался своими боевыми заслугами.

«Ничего не рассказывает. У него все нормально. У него всегда все нормально. Как бы там и что бы у него ни было. Какие проблемы или что. Мальчишки, они ведь не девчонки. Ничего не рассказывает», — сетует мама бойца.

Награды сына Ольга Ивановна решила поставить на самое почетное место. Она призналась, что гордится не только сыном, но и другими солдатами, молится за них.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Хочу сказать всем солдатам, чтобы они вернулись домой живыми и здоровыми. Их всех ждут дома. Матери, жены и дети… Все ждут. А сына я хочу поблагодарить за то, что у меня есть такой хороший сын», — в очередной раз благодарит Ольга Дувалова.

Благодарственные письма за достойную службу земляков в администрацию города приходят часто. Нижнекамские солдаты с честью несут свой воинской долг на передовой.

«Действительно письма приходят благодарственные. Обращения в адрес города о солдатах. И это очень трепетно, когда ты их читаешь. Гордишься нашими солдатами. Нашими настоящими защитниками. Как говорят: никто кроме нас! Это наши нижнекамские мужчины подтверждают — они настоящие герои!» — отметила вице-мэр города Нижнекамска Марина Камелина.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

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