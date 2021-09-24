Восемь представителей Татарстана прошли в Госдуму по списку «Единой России»

Республику Татарстан в Государственной Думе ФС РФ VIII созыва будут представлять восемь депутатов, прошедших в парламент по партийному списку «Единой России», и один депутат-списочник от КПРФ. Соответствующий документ опубликован на сайте ЦИК России.

В число проходящих в Госдуму «единороссов» вошли Президент Татарстана Рустам Минниханов, депутат нижней палаты парламента предыдущего созыва Айрат Фаррахов, заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова и глава Нижнекамского района республики Айдар Метшин. А также старший советник генерального директора — председатель правления РЖД Максим Топилин, заместитель генерального директора Фонда инвестиционного развития территорий Руслан Гаджиев, председатель Комитета ГД VII созыва по культуре Елена Ямпольская и депутат Госдумы V, VI и VII созывов Ирек Богуславский.

Впрочем, как сообщало ранее ИА «Татар-информ», Президент Татарстана Рустам Минниханов принял решение отказаться от депутатского мандата. Таким образом, он должен достаться следующему человеку в списке — главе Высокогорского района Рустаму Калимуллину.

От КПРФ в Государственную Думу проходит депутат Государственного Совета РТ VI созыва Артем Прокофьев, возглавлявший список этой партии в Татарстане.

На выборах нижней палаты Федерального Собрания в Татарстане «Единая Россия» набрала 79,01% голосов. За КПРФ проголосовали 9,64% избирателей, ЛДПР — 2,82%, «Справедливую Россию — За Правду» — 2,69%, «Коммунистов России» — 1,33%, партию «Новые люди» — 1,01%.