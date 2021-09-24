Рустам Минниханов решил отказаться от мандата депутата Госдумы

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Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, возглавлявший региональный список партии «Единая Россия» на выборах в Государственную Думу ФС РФ VIII созыва, решил отказаться от депутатского мандата. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Президент Татарстана Рустам Минниханов принял решение отказаться от мандата депутата Государственной Думы РФ», — пояснила она.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», на выборах нижней палаты парламента в Татарстане «Единая Россия» набрала 79,01% голосов. За КПРФ проголосовали 9,64% избирателей, ЛДПР — 2,82%, «Справедливую Россию — За Правду» — 2,69%, «Коммунистов России» — 1,33%, партию «Новые люди» — 1,01%.

В шести одномандатных округах республики при этом победили представители партии «Единая Россия» — Илья Вольфсон, Ильдар Гильмутдинов, Олег Морозов, Альфия Когогина, Азат Ягфаров и Марат Нуриев.

Всего активным избирательным правом обладают 2,9 млн татарстанцев. Явка на выборах в Государственную Думу составила 78,92%.