ЦИК РТ: По итогам выборов в Татарстане «Единая Россия» набрала 79% голосов

По итогам выборов депутатов Государственной Думы ФС РФ VIII созыва в Татарстане политическая партия «Единая Россия» набрала 79,01% голосов. Об этом сообщил сегодня председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев в Едином информационном центре.

«Закончена обработка 100% избирательных бюллетеней. Это предварительные итоги. Активным избирательным правом в республике обладают 2,9 млн татарстанцев. Голосование прошло в штатном режиме, нарушений, влияющих на итоги голосования, не зафиксировано. Явка составила 78,92%. „Единая Россия“ набрала 79,01% голосов», — заявил он.

За КПРФ в республике проголосовали 9,64% избирателей, ЛДПР — 2,82%, «Справедливую Россию — За Правду» — 2,69%, «Коммунистов России» — 1,33%, партию «Новые люди» — 1,01%.