Воронков из «Ак Барса» назван самым ценным хоккеистом сборной России

Самым ценным игроком сборной России по хоккею за 2021-й год, по версии премии «Герои хоккея», признан форвард казанского «Ак Барса» Дмитрий Воронков. Вручение наград от Федерации хоккея России (ФХР) прошло сегодня в Москве.

Напомним, казанцы в последней игре чемпионата проиграли (2:4) на своем льду уфимскому «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата КХЛ, а Воронков покинул лед на носилках после сильного удара локтем в голову от нападающего «Салавата Юлаева» Петра Хохрякова. Подробнее об инциденте и результате третьего «Зеленого дерби» в сезоне — в материале ИА «Татар-информ».

Позже стало известно, что Воронков не примет участие в Кубке Первого канала по хоккею, который стартует 15 декабря в Москве.

Помимо Воронкова, наград премии «Герои хоккея» были удостоены форвард СКА Антон Бурдасов (лучший бомбардир сборной) и Дмитрий Орлов из клуба «Вашингтон» (НХЛ) в качестве лучшего защитника. Лучшим вратарем был признан Александр Самонов из питерского СКА. А лучшим дебютантом — защитник СКА Кирилл Кирсанов.

Кроме того, форвард «Авангарда» Сергей Толчинский победил в номинации «Мой дом — Россия», как хоккеист проведший сильный сезон после возвращения из зарубежного клуба.