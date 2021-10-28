Воробьев: 80% госпитализированных с коронавирусом в Подмосковье не вакцинированы

В Московской области 80% госпитализированных с коронавирусом не были вакцинированы против Covid-19. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев, передает РИА Новости.

«Мы проанализировали сегодня, очередной раз мы видим на койках восемь человек из десяти, то есть 80%, невакцинированных, и как правило, это [лица] 50+», — подчеркнул глава Подмосковья.

Воробьев также обратил внимание на то, что инфицированные из категорий старше 50 и старше 60 болеют «очень серьезно», а не привитые «болеют тяжело».

В последние дни в России растет заболеваемость коронавирусом и смертность от него. За минувшие сутки официально зарегистрировано 40 096 заболевших и 1159 умерших от Covid-19.

Из-за продолжающегося ухудшения эпидемической ситуации по решению Президента РФ Владимира Путина дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими по всей стране. Глава государства неоднократно призывал сограждан прививаться от Covid-19, подчеркивая необходимость вакцинации для победы над пандемией.