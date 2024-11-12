Вопрос побратимства Татарстана с провинцией Цзилинь обсудят на форуме «РОСТКИ»

Вопрос побратимства Татарстана с провинцией Цзилинь обсудят на форуме на II Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество». Об этом сказал генеральный консул КНР в Казани Сян Бо на брифинге в Кабмине РТ.

«Насколько мне известно, сейчас провинция Цзилинь намерена подписать соглашение с Республикой Татарстан. В апреле этого года Раис Татарстана побывал в провинции, в городе Чанчунь – это столица провинции Цзилинь, – с визитом. Тогда были предварительные договоренности в этом направлении. А сейчас вице-губернатор провинции Цзилинь приезжает на форум. Думаю, в рамках этого форума и встречи с Раисом еще будут обсуждать этот вопрос. Надеюсь, что это соглашение будет подписано как можно скорее», – сказал Сян Бо.

Вопрос побратимства прорабатывался на уровне нескольких муниципалитетов, пояснила глава Агентства инвестиционного развития (АИР) РТ Талия Минуллина. Казань при этом лидирует с большим отрывом в части намерений о побратимстве. При этом процесс длительный, в котором участвуют министерства иностранных дел и России, и Китая.

Казань имеет 72 города-побратима и партнеров в таких странах, как Германия, Италия, Латвия, Болгария, Франция, Турция, Китай, Иран, Казахстан, говорится на сайте мэрии.

II Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» стартует 13 ноября и продлится до 15 ноября включительно. На финальный день форума запланировано пленарное заседание с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова.