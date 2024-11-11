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Левитин и Файзуллин будут участвовать в пленарном заседании II форума «РОСТКИ»
Советник Президента РФ Игорь Левитин и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин прибудут на II Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество». Об этом сообщает пресс-служба форума.
Тема пленарного заседания звучит как «Россия и Китай в глобальной экономической игре». На нем участники обсудят, какие перспективы торгово-экономического сотрудничества открыты, а какие направления еще только предстоит развить. Актуальным вопросом также станет, как государство может оказать поддержку крупным российско-китайским проектам.
Участниками пленарного заседания, наряду с Левитиным и Файзуллиным, станут заместитель Председателя Госдумы РФ Александр Бабаков, Раис Татарстана Рустам Минниханов, генеральный секретарь Китайской торговой палаты по импорту и экспорту Го Куйлун, председатель союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.
II Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» пройдет в Казани 13-15 ноября. Пленарное заседание запланировано на финальный день форума, 15 ноября.
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