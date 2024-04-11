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Еще один шаг в сторону Китая: зачем Минниханов полетел в промышленный центр Поднебесной
Раис Татарстана Рустам Минниханов находится в Китае с рабочим визитом. Он прибыл в город Чанчунь. С какой целью татарстанский лидер посетил Китай и чем известна провинция Цзилинь — в материале «Татар-информа».
Китайский Чанчунь благодарен Советскому Союзу за освобождение от оккупации и помощь с автозаводом
Сегодняшний день Раис Татарстана Рустам Минниханов начал с возложения цветов к памятнику советским летчикам в Чанчуне.
«Спасибо руководству, что бережно хранят историю наших десантников, которые в 1945 году освободили город от оккупации», — написал Минниханов в своем телеграм-канале.
Напомним, что с 1932 по 1945 год город Чанчунь был оккупирован Японией и назывался Синьцзин. В августе 1945 года на аэродроме высадился воздушный десант Забайкальского фронта в составе одиннадцати человек, а на следующий день в город вступили части 6-й гвардейской танковой армии. Так город был освобожден от многолетней оккупации.
На лицевой стороне памятника имеется надпись на русском языке: «Вечная слава героям, павшим в боях за честь и победу Советского Союза». Спустя годы была добавлена надпись по-китайски: «Вечная слава советским героям. Все жители г. Чанчунь».
Имена советских летчиков высечены на двух боковых сторонах памятника. Памятник является объектом культурного наследия провинции Цзилинь.
Надо сказать, что еще во времена СССР наша страна поддерживала дружеские связи с китайской провинцией Цзилинь. Например, когда было решено построить первый в Китае автомобильный завод в 50-х годах прошлого века, инженеров из Поднебесной обучали именно советские наставники. В итоге созданный при содействии СССР завод по производству автомобилей заработал именно в Чанчуне в 1953 году. Сейчас предприятие называется FAW (First Automotive Works).
Провинция Цзилинь известна как промышленный центр, чем и интересна Татарстану
Цзилинь находится на северо-востоке Китая, а ее население — 24 млн человек. Территория является важным промышленным центром не только благодаря FAW. Здесь производят железнодорожный транспорт, сельскохозяйственную технику, станки, контрольно-измерительные и электрические приборы.
Также в числе основных направлений — нефтяная и химическая промышленность (синтетический аммиак, этилен, серная кислота). Важное место занимает пищевая промышленность: производится мясо, сахар, крахмал, алкоголь и безалкогольные напитки. Растениеводство также важнейшая отрасль для провинции. Местные аграрии возделывают кукурузу, поливной рис, пшеницу, сою, подсолнечник, сахарную свеклу, табак, овощи, фрукты, грибы и другие культуры.
В Цзилинь от Татарстана также прилетели сотрудники Агентства инвестиционного развития. В Китае они уже встретились с представителями местной Торгово-промышленной палаты. Стороны обсудили, как можно укрепить сотрудничество регионов, в том числе на форуме «РОСТКИ». Напомним, что Татарстан в прошлом году создал эту площадку для развития торгово-экономических отношений России и КНР. По итогам делового события, как заявляла глава АИР РТ Талия Минуллина, было заключено 21 соглашение с китайскими партнерами. Минниханов поручил сделать форум ежегодным, во второй раз он должен пройти в Казани в ноябре 2024 года.
Цзилинь заинтересован в Татарстане как в зарубежном инвесторе
Надо сказать, что Цзилинь – это старый промышленный центр. Сейчас здесь делают ставку на инвесторов, поэтому сотрудничеству с Россией и Татарстаном как одним из регионов-лидеров будут только рады. Об этом и говорили на круглом столе «Цзилинь — Татарстан», который провели по случаю визита делегации во главе с Миннихановым.
«Республика Татарстан – это важная инвестиционная площадка, которая уже много лет подряд находится на лидирующих позициях в России. Мы надеемся, что визит господина Минниханова и этот круглый стол станут поворотным моментом и будут способствовать углублению сотрудничества между нашей провинцией и Татарстаном», — сказал замначальника Секретариата народного правительства провинции Цзилинь Люй Хайцян.
Раис Татарстана в свою очередь отметил, что республика заинтересована в развитии более тесных отношений с китайской провинцией Цзилинь.
«Знаем, что здесь развиты машиностроение, нефтяная и химическая промышленность, электроэнергетика, фармацевтика, пищевая промышленность. Считаю возможным установление партнерских связей между муниципалитетами наших регионов», — сказал Минниханов.
Он также перечислил, что связывает Татарстан и Поднебесную. Представители российского региона не только принимают у себя представителей Китая, но и сами знакомятся с провинциями, изучают передовой опыт. В Пекине действует торгово-экономическое представительство Татарстана, а в Казани работает Генеральное консульство Китая.
«По итогам прошлого года товарооборот увеличился в два раза и превысил 3 миллиарда долларов», — сообщил Минниханов.
Раис Татарстана выразил надежду, что в результате встреч деловые круги откроют новые направления для взаимодействия и договорятся о совместных проектах.
Минниханова принял у себя губернатор провинции Цзилинь
Еще один пункт деловой программы – встреча Минниханова с губернатором провинции Цзилинь Ху Юйтином. Раис Татарстана отметил, что в последние годы российско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня, а республика вносит свою лепту.
«У Татарстана подписано 7 соглашений с китайскими провинциями и множество соглашений между муниципальными образованиями. Отмечаем ежегодный рост товарооборота. Порядка 60% всего импорта в Татарстан идет из Китая», – рассказал Рустам Минниханов.
Он отметил, что провинция Цзилинь – один из стремительно развивающихся регионов Китая, который имеет богатые земельные ресурсы. Провинция является важнейшим транспортным узлом для сообщения между югом и севером страны.
На встрече обсудили, как можно укрепить сотрудничество в гуманитарной сфере. Сейчас в Татарстане получают высшее образование порядка 2,5 тысячи китайских студентов. В Казанском федеральном университете действует образовательно-культурный институт Конфуция.
«Необходимо расширять связи между научными сообществами, вузами, реализовывать совместные научные проекты», – полагает Раис Татарстана.
В разговоре с губернатором китайской провинции Минниханов напомнил, что в этом году Россия и Китай отмечают 75-летие дипломатических отношений. Кроме того, в октябре в Казани запланирована встреча глав государств стран БРИКС. Он отметил, что хорошим примером во время визита Председателя Си Цзиньпина в Россию станет рост торговых отношений между Россией и Китаем, в частности через проекты, реализуемые совместно с Татарстаном.
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