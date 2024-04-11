Еще один шаг в сторону Китая: зачем Минниханов полетел в промышленный центр Поднебесной

Рустам Минниханов начал день с возложения цветов к памятнику советским летчикам в Чанчуне

Фото: rais.tatarstan.ru

Китайский Чанчунь благодарен Советскому Союзу за освобождение от оккупации и помощь с автозаводом

Сегодняшний день Раис Татарстана Рустам Минниханов начал с возложения цветов к памятнику советским летчикам в Чанчуне.

«Спасибо руководству, что бережно хранят историю наших десантников, которые в 1945 году освободили город от оккупации», — написал Минниханов в своем телеграм-канале.

Напомним, что с 1932 по 1945 год город Чанчунь был оккупирован Японией и назывался Синьцзин. В августе 1945 года на аэродроме высадился воздушный десант Забайкальского фронта в составе одиннадцати человек, а на следующий день в город вступили части 6-й гвардейской танковой армии. Так город был освобожден от многолетней оккупации.

На лицевой стороне памятника имеется надпись на русском языке: «Вечная слава героям, павшим в боях за честь и победу Советского Союза». Спустя годы была добавлена надпись по-китайски: «Вечная слава советским героям. Все жители г. Чанчунь».

«Спасибо руководству, что бережно хранят историю наших десантников, которые в 1945 году освободили город от оккупации» Фото: rais.tatarstan.ru

Имена советских летчиков высечены на двух боковых сторонах памятника. Памятник является объектом культурного наследия провинции Цзилинь.

Надо сказать, что еще во времена СССР наша страна поддерживала дружеские связи с китайской провинцией Цзилинь. Например, когда было решено построить первый в Китае автомобильный завод в 50-х годах прошлого века, инженеров из Поднебесной обучали именно советские наставники. В итоге созданный при содействии СССР завод по производству автомобилей заработал именно в Чанчуне в 1953 году. Сейчас предприятие называется FAW (First Automotive Works).

Провинция Цзилинь известна как промышленный центр, чем и интересна Татарстану

Цзилинь находится на северо-востоке Китая, а ее население — 24 млн человек. Территория является важным промышленным центром не только благодаря FAW. Здесь производят железнодорожный транспорт, сельскохозяйственную технику, станки, контрольно-измерительные и электрические приборы.

Также в числе основных направлений — нефтяная и химическая промышленность (синтетический аммиак, этилен, серная кислота). Важное место занимает пищевая промышленность: производится мясо, сахар, крахмал, алкоголь и безалкогольные напитки. Растениеводство также важнейшая отрасль для провинции. Местные аграрии возделывают кукурузу, поливной рис, пшеницу, сою, подсолнечник, сахарную свеклу, табак, овощи, фрукты, грибы и другие культуры.

В Цзилинь от Татарстана также прилетели сотрудники Агентства инвестиционного развития Фото: rais.tatarstan.ru

В Цзилинь от Татарстана также прилетели сотрудники Агентства инвестиционного развития. В Китае они уже встретились с представителями местной Торгово-промышленной палаты. Стороны обсудили, как можно укрепить сотрудничество регионов, в том числе на форуме «РОСТКИ». Напомним, что Татарстан в прошлом году создал эту площадку для развития торгово-экономических отношений России и КНР. По итогам делового события, как заявляла глава АИР РТ Талия Минуллина, было заключено 21 соглашение с китайскими партнерами. Минниханов поручил сделать форум ежегодным, во второй раз он должен пройти в Казани в ноябре 2024 года.

Цзилинь заинтересован в Татарстане как в зарубежном инвесторе

Надо сказать, что Цзилинь – это старый промышленный центр. Сейчас здесь делают ставку на инвесторов, поэтому сотрудничеству с Россией и Татарстаном как одним из регионов-лидеров будут только рады. Об этом и говорили на круглом столе «Цзилинь — Татарстан», который провели по случаю визита делегации во главе с Миннихановым.

«Республика Татарстан – это важная инвестиционная площадка, которая уже много лет подряд находится на лидирующих позициях в России. Мы надеемся, что визит господина Минниханова и этот круглый стол станут поворотным моментом и будут способствовать углублению сотрудничества между нашей провинцией и Татарстаном», — сказал замначальника Секретариата народного правительства провинции Цзилинь Люй Хайцян.

На круглом столе «Цзилинь — Татарстан» обсуждали сотрудничество с Россией и Татарстаном Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана в свою очередь отметил, что республика заинтересована в развитии более тесных отношений с китайской провинцией Цзилинь.

«Знаем, что здесь развиты машиностроение, нефтяная и химическая промышленность, электроэнергетика, фармацевтика, пищевая промышленность. Считаю возможным установление партнерских связей между муниципалитетами наших регионов», — сказал Минниханов.

Он также перечислил, что связывает Татарстан и Поднебесную. Представители российского региона не только принимают у себя представителей Китая, но и сами знакомятся с провинциями, изучают передовой опыт. В Пекине действует торгово-экономическое представительство Татарстана, а в Казани работает Генеральное консульство Китая.

«По итогам прошлого года товарооборот увеличился в два раза и превысил 3 миллиарда долларов», — сообщил Минниханов.

Раис Татарстана выразил надежду, что в результате встреч деловые круги откроют новые направления для взаимодействия и договорятся о совместных проектах.

Еще один пункт деловой программы – встреча Минниханова с губернатором провинции Цзилинь Ху Юйтином Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханова принял у себя губернатор провинции Цзилинь

Еще один пункт деловой программы – встреча Минниханова с губернатором провинции Цзилинь Ху Юйтином. Раис Татарстана отметил, что в последние годы российско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня, а республика вносит свою лепту.

«У Татарстана подписано 7 соглашений с китайскими провинциями и множество соглашений между муниципальными образованиями. Отмечаем ежегодный рост товарооборота. Порядка 60% всего импорта в Татарстан идет из Китая», – рассказал Рустам Минниханов.

Он отметил, что провинция Цзилинь – один из стремительно развивающихся регионов Китая, который имеет богатые земельные ресурсы. Провинция является важнейшим транспортным узлом для сообщения между югом и севером страны.

На встрече обсудили, как можно укрепить сотрудничество в гуманитарной сфере. Сейчас в Татарстане получают высшее образование порядка 2,5 тысячи китайских студентов. В Казанском федеральном университете действует образовательно-культурный институт Конфуция.

В разговоре с губернатором китайской провинции Минниханов напомнил, что в этом году Россия и Китай отмечают 75-летие дипломатических отношений Фото: rais.tatarstan.ru

«Необходимо расширять связи между научными сообществами, вузами, реализовывать совместные научные проекты», – полагает Раис Татарстана.

В разговоре с губернатором китайской провинции Минниханов напомнил, что в этом году Россия и Китай отмечают 75-летие дипломатических отношений. Кроме того, в октябре в Казани запланирована встреча глав государств стран БРИКС. Он отметил, что хорошим примером во время визита Председателя Си Цзиньпина в Россию станет рост торговых отношений между Россией и Китаем, в частности через проекты, реализуемые совместно с Татарстаном.