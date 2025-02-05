«Вопрос можно поднять»: Гатиятулин отреагировал на идею построить новую арену «Ак Барсу»

Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал возможную постройку новой арены для казанского клуба, отвечая на вопрос журналистов в Санкт-Петербурге после матча с местным СКА в регулярном чемпионате КХЛ.

Напомним, накануне казанцы разгромили команду Романа Ротенберга со счетом 8:3. Журналисты обратили внимание на атмосферу матча в Санкт-Петербурге. На игре присутствовали 12 300 человек, был зафиксирован аншлаг. При этом на трибунах было большее количество болельщиков из Казани.

«Я знал, что команду в Татарстане очень сильно поддерживают, уделяют ей много внимания. Поэтому удивления нет, и это очень приятно, что команду отлично поддерживают и дома, и в гостях. Команда старается в ответ, выкладывается на площадке.

Стоит ли «Ак Барсу» задуматься о новой арене? Этот вопрос лучше задать не мне. Конечно, судя по аншлагам дома, возможно, этот вопрос можно поднять. Но он не в моей компетенции», – сказал Гатиятулин на послематчевой пресс-конференции.

Ранее своим мнением по данной теме с «ТИ-Спортом» поделились экс-наставник «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов и бывший капитан клуба Данис Зарипов. Наше издание публиковало большой материал о перспективах «Ак Барса» построить новую арену.

В текущем сезоне «Ак Барс» занимает второе место в таблице Восточной конференции КХЛ. Казанцы отстают от челябинского «Трактора» на четыре очка и имеют три игры в запасе в гонке за лидером.