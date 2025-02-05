Казанский налет в Питере: как «Ак Барс» во главе с Галимовым уничтожил СКА, забив 8 шайб

Казанцы при переполненном стадионе в Санкт-Петербурге разгромили «армейцев» со счетом 8:3. Об очередных голевых подвигах Артема Галимова, эмоциях Романа Ротенберга и причинах отсутствия на льду одного из лидеров «барсов» Ника Петана – в материале «ТИ-Спорта».





Первый хет-трик Галимова за «Ак Барс»

Уверенными шагами нападающий «Ак Барса» Артем Галимов идет к своим первым в карьере 50 очкам за один регулярный чемпионат. Сейчас форвард казанцев в среднем набирает чуть меньше одного балла за игру – 48 (27+21) очков в 51 встрече. Но поражает в статистике Галимова скорее даже не столько результативность, сколько полезность.

На данный момент эта цифра – плюс двадцать восемь. В очередной раз надо отметить, какую фундаментальную роль играет нападающий не только во втором звене, но и во всей системе хоккея Анвара Гатиятулина. Вчера в исполнении Артема снова состоялась голевая феерия в матче против СКА. На забитом практически до отказа петербургском стадионе Галимов сделал хет-трик еще в первом периоде. Причем забрасывал форвард шайбы на любой вкус: с пятака, в эффектном проходе один в ноль.

Особенно красивым вышел, пожалуй, второй гол Галимова, когда Артем оказался наконечником шикарной по геометрии атаки второго звена «Ак Барса». Скидка Барабанова, пас Коршкова на пустые ворота и хладнокровное завершение Галимова – это было эстетически красиво.

«95-й номер» казанцев фактически вчера вновь сделал разницу и дал лишний повод руководству «Ак Барса» задуматься об условиях его нового контракта. При той эффективности, которую Галимов дает сейчас на льду, нападающий заслуживает существенного улучшения финансовых условий по контракту.

Благодаря доверию Гатиятулина, форвард превратился, наконец, в топ-игрока по меркам КХЛ. И символично, что именно при нынешнем наставнике «Ак Барса» Галимов оформил свой первый хет-трик в составе казанского клуба.

Петан не сыграл ни одной игры в выездной серии «Ак Барса»

Лазарет казанского клуба в начале января переполнен ключевыми игроками. Вслед за Ильей Сафоновым «Ак Барс» пока не может рассчитывать на другого лидера – Николаса Петана. Незадолго до выездной серии казанцев форвард вновь получил травму.

Несмотря на небольшую степень повреждения, тренерский штаб «Ак Барса» предпочел не форсировать восстановление канадца, о чем отметил по окончании игры со СКА Анвар Гатиятулин.

«У него есть повреждение, мы не форсируем его возвращение. Когда будет готов полностью, вернётся в состав» – отметил наставник «Ак Барса».

Петан выпадает на определенный срок из основного состава «Ак Барса» уже второй раз по ходу регулярного чемпионата. Проведя ярко первые осенние месяцы, канадец к этому часу оставляет неоднозначное послевкусие от своего выступления в дебютном сезоне за казанский клуб.

Понятно, что канадский нападающий – большой мастер и крайне комфортный партнер для игроков первого звена: Кирилла Семенова и Дмитрия Яшкина. Между тем частые травмы Петана подвергают сомнению руководство «Ак Барса» в вопросе целесообразности продления контракта с форвардом. Напомним, действующее соглашение североамериканца заключено с казанским клубом до конца мая 2025 года.

В отсутствие Петана в первом звене в течение всей выездной серии «Ак Барса» выступал нападающий Семен Терехов. Молодой форвард проводит нестабильный сезон в КХЛ. Анвар Гатиятулин периодически командирует Терехова в «Нефтяник» и обратно. Уверенности в себе нападающему может придать исключительно игровая практика. Вчера Терехов забросил шайбу в матче со СКА уже на первой минуте, начав грандиозный разгром петербуржцев.

Смотрится Семен на льду, конечно, не так выразительно, как Петан. С другой стороны, по словам Анвара Гатиятулина, у нападающего есть все шансы побороться за место в основном составе казанцев на заключительный этап регулярного чемпионата.

«Мы хорошо знаем Семёна, он с начала сезона с нами, получал игровое время осенью. Возможно, ему не хватало стабильности, потому он добирал игровую практику в ВХЛ. Зная его возможности, мы не сомневались, куда его поставить. Он показал, что может играть и прогрессировать», – сказал Гатиятулин.

Роман Ротенберг вспомнил Зинэтулу Билялетдинова на послематчевой пресс-конференции

По вчерашнему матчу «Ак Барса» и СКА сложно выделять какие-то конкретные детали. Все выступление петербуржцев в первом периоде, который завершился для них счетом 1:6, – сплошная катастрофа. «Армейцы» безалаберно и беспечно играли в обороне, Плешков и Мойсевич не подтащили команду.

«Ак Барс» действовал в атаке виртуозно, воплощая в реальность все свои задумки в нападении. При счете 7:1 в пользу казанцев хоккей в Петербурге превратился в сплошную формальность. «Ак Барс» откатился назад и спокойно оборонялся в оставшееся время. Давления в атаке и желания хоккеистов СКА хватило лишь на еще две заброшенные шайбы. Единственным в составе «армейцев», кто своей игрой пытался как-то повлиять на результат, оказался нападающий Захар Бардаков, оформивший против «Ак Барса» 3 (2+1) очков.

Интересного и цельного хоккея вчера хозяева толком и не показали. Зато как всегда яркой получилась пресс-конференция наставника СКА Романа Ротенберга. Главный тренер «армейцев» выступал перед журналистами чуть меньше сорока минут. Снова много спорил, пытался перевести внимание с унизительного счета на какие-то положительные моменты, опять устраивал представителям СМИ ликбез по истории.

Всю пресс-конференцию Романа Ротенберга сейчас пересказывать не имеет смысла. Подобные шедевры лучше посмотреть самому, дабы пережить неподдельные эмоции. Тем не менее, один фрагмент с выступления главного тренера СКА любопытен.

Ротенберг сравнил системный хоккей Гатиятулина с игрой «Ак Барса» при Зинэтуле Билялетдинове и подискутировал о тонкостях оборонительных действий.

«А вы считаете, когда был Билялетдинов, был системный «Ак Барс»? А сколько мы забивали им? Не спорю, что Анвар Рафаилович создает сильную оборону, но мы создавали голевые моменты. Если бы Билялов не вытаскивал броски, я бы согласился, что нас даже не пустили на пятак. Но мы же были на пятачке и могли забивать. Можно заново включить игру, как сборная СССР каждый матч смотрела. Тихонов собирал команду и два-три часа смотрел видео, разбирал каждый момент. Не думаю, что у вас есть такая возможность», – отметил Роман Ротенберг.

Фото на анонсе: ak-bars.ru