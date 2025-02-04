«Это должно быть наподобие театра Камала»: «Ак Барсу» нужна новая арена, разбираем нюансы

«Татнефть-Арене» – 20 лет. Матчи «Ак Барса» в этом сезоне проходят при аншлагах. В итоге цены на билеты делают поход на хоккей уделом избранных. К тому же арена уже не соответствует статусу топ-клуба КХЛ. В клубе признают проблему. «ТИ-Спорт» разобрался в теме, узнав позицию «барсов» и главных легенд команды – Билялетдинова и Зарипова.





Фото: © «Татар-информ»

«Ак Барс» остается последней топ-командой КХЛ без современной арены

В последние годы в КХЛ зафиксирован настоящий бум строительства новых суперсовременных арен. Таковыми обзавелись сначала омский «Авангард», а потом и «Сибирь» с питерским СКА. Уже очевидно, что арены «нулевых» больше не соответствуют статусу топ-команд лиги.

Кроме того, на финальной стадии находится строительство арены в Нижнем Новгороде для «Торпедо», а уже к плей-офф на свой новенький двухъярусный двенадцатитысячник может переехать «Автомобилист» из Екатеринбурга.

По сути, сегодня в Континентальной хоккейной лиге остались лишь два гранда, которые продолжают выступать на аренах, построенных на закате Суперлиги и на заре КХЛ. Это челябинский «Трактор» и «Ак Барс».

Обе команды сейчас лидируют в Восточной конференции, продолжая проводить свои домашние игры на одноярусных аренах. А среди команд, имеющих реальные титулы на уровне КХЛ, «Ак Барс» и вовсе остается единственной топ-командой без современной арены.

В КХЛ остались лишь два гранда, которые продолжают выступать на аренах, построенных на закате Суперлиги и на заре КХЛ. Это челябинский «Трактор» и «Ак Барс» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В «Ак Барсе» признают актуальность вопроса

«Ак Барс» в последние годы является главной командой Татарстана с точки зрения зрительской вовлеченности. Ни «Рубин», ни УНИКС, ни какой-то другой профессиональный клуб из Казани не может похвастаться стабильными аншлагами на большинстве матчей регулярного сезона.

Объективно нынешние 9 тысяч вместимости «Татнефть-Арены» (построена в 2005 году) – цифры скромные относительно спроса на билеты. Особенно это заметно на этапе игр плей-офф. Это подтвердил корреспонденту «ТИ-Спорта» заместитель исполнительного директора по коммерции «Ак Барса» Станислав Прудников:

«Вопрос увеличения вместимости требует анализа множества факторов и соблюдения баланса спроса на билеты, комфорта зрителей и технических возможностей стадиона. Впервые острый недостаток зрительских мест мы ощутили в финальной серии Кубка Гагарина – 2023, и на такой стадии он будет при любой вместимости арены. Что касается регулярного чемпионата, то для нас это первый подобный сезон.

Мы знаем, что база наших постоянных болельщиков даже в Казани больше вместимости текущей арены, тем не менее увеличение зрительских мест вдвое – до 15 тысяч – будет излишним с точки зрения финансовых затрат. Оптимальным со всех сторон вариантом выглядит стадион на 12-13 тысяч посадочных мест», – сказал менеджер.

«Ак Барс» среди остальных команд КХЛ – одна из самых ярких и активных организаций в медиасреде. Поэтому постоянное пополнение фан-базы клуба неудивительно. Привлекательность хоккея как вида спорта и игроков как самобытных личностей мотивирует казанцев приходить на арену и смотреть зрелище вживую.

«Ак Барс» в последние годы является главной командой Татарстана с точки зрения зрительской вовлеченности Фото: © «Татар-информ»

Ценник на билеты и новая арена

И не все люди в силу своих доходов могут позволить себе поход на хоккей в «Татнефть-Арену». Самые дешевые билеты на ближайший матч «Ак Барса» против «Автомобилиста» (6 февраля) идут от 750 рублей. Однако по этой цене можно купить лишь места в паре секторов за воротами, и разбираются эти билеты чаще всего за один-два дня. За относительно комфортные для просмотра места на «Татнефть-Арене» болельщику придется выложить минимум от 1200 до 1600 рублей. И это на игру без приставки «топ».

В плей-офф будут совсем другие суммы. По словам Станислава Прудникова, вместительный стадион на 12-13 тысяч в первую очередь даст больше возможностей болельщикам разных категорий при покупке билетов.

«Ценообразование на билеты зависит от множества факторов: не только от вместимости, но и от затрат на содержание арены, инфраструктуры, уровня предоставляемого сервиса и спроса. Поэтому увеличение вместимости не гарантирует снижение цен, хотя может предоставить больше возможностей для болельщиков разных категорий», – отметил заместитель исполнительного директора «Ак Барса» по коммерции.

Помимо чисто маркетинговых выкладок, новая арена для «титульной» команды Татарстана – это еще и имиджевый вопрос. Не дело, что гораздо менее именитые по меркам КХЛ команды, такие как «Барыс», «Сибирь» или «Автомобилист», визуально будут выглядеть более солидными клубами. Об этом в разговоре с «ТИ-Спортом» напомнил пятикратный обладатель Кубка Гагарина, бывший капитан «Ак Барса», а ныне депутат Госсовета Татарстана Данис Зарипов. Он отметил, что нынешняя арена уже морально уступает более современным.

«Я как профессионал скажу, что наша арена уже не в числе лучших по многим параметрам. Я не говорю о том, что она неудобная, некрасивая – она вполне комфортная арена для проведения рядовых матчей. Но все же играть при 15- или 16-тысячной заполненной арене – это значительно другие эмоции, значительно другой драйв. Я про игроков говорю, но уверен, что были бы рады не только игроки, но и зрители новой арене», – отметил Данис Зарипов.

Соседняя «Уфа-Арена» выглядит получше. Ее изначально строили с заделом на стандарты будущего Фото: © Алексей Куденко / РИА Новости

Арена «Ак Барса» уступает даже уфимской

Даже если сопоставить арены из одной возрастной категории с «Татнефть-Ареной», открытой в 2005 году, то соседняя «Уфа-Арена» выглядит получше. Ее изначально строили с заделом на стандарты будущего – там были возведены двухъярусные трибуны, что придает визуального объема при сопоставимой вместимости в чуть менее 9 тысяч человек.

А технические решения, как, например, «медиаленты», установленные между ярусами, позволяют выглядеть 18-летней арене современным стадионом, не утратившим актуальность в 2025 году.

«Медиаленты», установленные между ярусами, позволяют выглядеть 18-летней арене современным стадионом Фото: © Антон Денисов / РИА Новости

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов на пресс-конференции Минспорта Татарстана по итогам 2024 года тоже подчеркивал, что нынешний стадион «Ак Барса» уступает всем современным аренам КХЛ.

«Ранее дискуссии о новой арене велись в рамках федерации и хоккейного клуба. Но сегодня нет такого решения. Если оно будет согласовано, конечно, мы об этом скажем. «Татнефть-Арена» требует обновления. Это один из наших флагманских объектов с хорошим менеджментом. Но мы там проводим всё! Чего только мы там не проводили!» – сказал Леонов.

Также в 2023 году подтверждал намерения и президент казанского клуба Наиль Маганов с подачи журналиста Алексея Шевченко после финала Кубка Гагарина 2023 года.

«Думаю, надо строить максимально хороший. Есть раздевалка – это старт. Вы видите, что мы тоже можем быть технологичными. Для нас то, в каких условиях работает команда, не пустой звук. И предложение по стадиону из этой же серии», – говорил Наиль Маганов.

Подтверждал намерения Наиль Маганов после финала Кубка Гагарина 2023 года Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Цена вопроса и политическая составляющая

Но в наши дни общественность Татарстана, да и всей страны, в большей степени сосредоточена на делах довольно далеких от хоккейных. Речь, конечно же, о нуждах специальной военной операции (СВО). А новая ледовая арена на 12-15 тысяч зрителей – затея, прямо скажем, не из дешевых.

Для справки: новая ледовая арена «Торпедо» обходится бюджету в 19 миллиардов рублей. Строительство арены для «Автомобилиста» в Екатеринбурге стоило группе компаний УГМК 23 миллиарда рублей. Тот факт, что строительство этих арен продолжилось в условиях СВО, большая заслуга руководства Нижегородской и Свердловской областей.

Одна из легенд «Ак Барса», пожалуй, самый титулованный тренер российского хоккея Зинэтула Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «ТИ-Спорта» так же признал необходимость новой арены для «Ак Барса», но не «здесь и сейчас», а с поправкой на политические и экономические реалии.

«Новая современная арена для «Ак Барса» – это хорошая идея. В Казани сколько лет жил и работал, всегда много людей ходит на хоккей. В Татарстане в целом очень любят наш вид спорта и хорошо разбираются в нем. Многие ходят целыми семьями, с детьми. Если такая возможность у республики на сегодняшний день есть, то новая арена была бы хорошим решением. Времена нынче непростые. И если не сегодня, то в ближайшие годы, конечно бы, хотелось, чтобы у такого большого клуба, как «Ак Барс», появилась бы новая и современная арена», – считает Зинэтула Хайдярович.

Зинэтула Билялетдинов также признал необходимость новой арены для «Ак Барса», но не «здесь и сейчас», а с поправкой на политические и экономические реалии Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В самом клубе это тоже понимают. В «Ак Барсе» согласны, что новая арена нужна, но данный вопрос сейчас не является абсолютным приоритетом.

«Строительство новой арены – это сложный и долгосрочный процесс, который требует не только значительных финансовых вложений, но и тщательной подготовки – от выбора места до согласования всех этапов проекта. Учитывая социально-экономическую обстановку, приоритеты и республики, и «Татнефти», а также эффективную работу «Татнефть-Арены», создание нового хоккейного стадиона не стоит в списке первоочередных клуба и компании», – отметил Прудников в разговоре с журналистом «ТИ-Спорт».

Почему реконструкция «Татнефть-Арены» – это плохая идея

Вопрос, безусловно, непростой. И именно поэтому заниматься им необходимо заранее. Искать локацию для новой арены, оценивать целесообразность реконструкции «Татнефть-Арены», готовить проекты. А нюансов, решение которых нужно готовить загодя, предостаточно.

Прежде всего, все наши собеседники сходятся во мнении, что реконструировать «Татнефть-Арену» затея дорогостоящая и не даст необходимого результата.

«Конечно, и к «Татнефть-Арене» претензий никаких не было. Мы там чемпионами были. Но вряд ли возможна серьезная реконструкция этого стадиона. Мне кажется, в Казани сделали «Татнефть-Арену» максимально удобной, насколько это вообще возможно. Лучше уже не сделаешь», – считает Билялетдинов.

Реконструкция «Татнефть-Арены» – затея дорогостоящая и не даст необходимого результата Фото: © «Татар-информ»

Интересно, что еще декабре 2023 года в разговоре с «ТИ-Спортом» основатель независимого архитектурного бюро HeadsGroup, выигравший тендер на проект реконструкции ТЦ «Кольцо», Владислав Куликовский предлагал варианты реконструкции «Татнефть-Арены». А именно – по примеру арены братиславского «Слована». Предлагалось нарастить трибуны за счет поднятия уровня кровли арены и углубления уровня льда.

«Если рассматривать вопрос с ракурса модного сегодня ESG-строительства, когда эффективно сочетаются экологические, экономические и архитектурные факторы, то реконструкция всегда лучше», – отмечал эксперт.

Однако на сегодня в «Ак Барсе» эту идею признают бесперспективной. По словам Станислава Прудникова, такая реконструкция невозможна из-за грунтовых вод. И слишком сложна в организационном плане и с точки зрения затрат.

«Углубление невозможно из-за наличия подземных грунтовых вод в этом районе, что было учтено еще на этапе строительства текущей арены. Именно поэтому у «Татнефть-Арены» отсутствуют подвальные помещения. Надстройка верхнего яруса, в свою очередь, требует серьезной реконструкции и укрепления всех несущих элементов, что связано и с высокими затратами, и с техническими сложностями. Эти факторы делают подобные изменения крайне сложными для реализации», – сказал Прудников «ТИ-Спорту».

Данис Зарипов считает, что необходимо строить новую арену, которая стала бы новым знаковым объектом столицы Татарстана Фото: © «Татар-информ»

«Новая арена «Ак Барса» должна быть архитектурной достопримечательностью Казани»

Таким образом, на повестке, пожалуй, стоит оставить лишь вопрос постройки новой арены. Данис Зарипов считает, что необходимо строить новую арену, которая стала бы новым знаковым объектом столицы Татарстана.

«Мы понимаем, что у каждой арены есть свой лимит, есть свои нормы, которые мы уже не сможем внедрить, добавить, улучшить. В нынешней арене уже все сделано по максимуму. Это говорит о том, что мы никак не сможем ее реконструировать и увеличить.

Я считаю, что нужно подобрать хорошую локацию и по возможности построить новую красивую арену, которая будет и символом хоккея в Татарстане, и, конечно же, архитектурной достопримечательностью города. Когда мы, слышим «Ак Барс», то сразу подразумеваем Татарстан, Казань. И когда мы слышим «Татарстан», то также подразумеваем «Ак Барс». И если браться за новый проект, то это должен быть значимый объект наподобие театра Камала», – резюмировал пятикратный обладатель Кубка Гагарина.

Общий лейтмотив заключается в том, что в Казани если и делать новую арену для «Ак Барса», то нужно делать «на века». Зинэтула Билялетдинов уверен, что в Татарстане по-другому и не умеют.

Нужно проработать массу нюансов, чтобы быть готовыми построить арену в тот момент, когда для этого будут возможности Фото: © «Татар-информ»

«Что касается новой арены, то тут очень важен выбор места для ее строительства. Если, повторюсь, у Татарстана есть для этого возможности. И эта локация должна быть не менее удачной, чем у самой «Татнефть-Арены». В хоккее самое важное – это само действо на льду и результат. Я всегда об этом говорил. Но сам хоккей существует для кого? Для зрителей и болельщиков. И тут важны две вещи: во-первых, комфорт, а во-вторых, вместительность, чтобы билетов хватало всем желающим. Поэтому если строить новую арену, то нужно это делать на высшем уровне. Впрочем, в Татарстане по-другому и не умеют. Важно все сделать максимально для людей, для комфорта болельщиков любого возраста. От детей и до пожилых людей», – сказал Зинэтула Хайдярович.

Таким образом, «Ак Барсу», республике и спонсору нужно проработать массу нюансов, чтобы быть готовыми построить арену в тот момент, когда для этого будут возможности. В списке нюансов: локация, сам проект и будущая вместительность объекта. Повторимся, в стратегической необходимости нового дома для «Ак Барса» сомнений ни у кого нет.