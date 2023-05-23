«Жители сами указывают на проблемы»: Минниханов создает совет по качеству жизни

Рустам Минниханов подписал указ о создании Совета по вопросам повышения качества жизни

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Власти усовершенствуют социальную политику

Совет при Раисе Татарстана создан указом руководителя республики. Он объединит органы власти для решения вопросов, связанных с развитием человеческого капитала, качеством социальных услуг и совершенствованием государственной политики в этой сфере.

В зоне внимания будут здравоохранение, образование, занятость и социальная защита населения. А также молодежная политика, развитие благоприятной городской среды.

В его состав предлагается включить вице-премьера Лейлу Фазлееву, глав Минстроя Марата Айзатуллина, Минтруда Эльмиру Зарипову, Минздрава Марселя Миннуллина, Минмола Рината Садыкова, Минобра Ильсура Хадиуллина, руководителей общественных организаций и благотворительных фондов.

Участники должны предлагать новшества в законодательство в социальной сфере, рассматривать проекты и их результаты, а также помочь в разработке Регионального социального стандарта.

Кроме того, нужно будет анализировать результаты Рейтинга качества жизни граждан, которое готовит Агентство стратегических инициатив (АСИ) и готовить предложения, которые позволят улучшить позиции Татарстана в нем.

Татарстан занимает традиционно самые высокие позиции по всем показателям в вопросах создания качественной среды для жизни граждан Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Татарстан по уровню качества жизни занимает 6-е место в рейтинге АСИ

АСИ ежегодно оценивает усилия региональных властей по созданию качественной среды для жизни граждан. Для этого опрашиваются люди – насколько они удовлетворены жизнью в том или ином населенном пункте. Замеры делаются в таких сферах, как медицина, образование, жилье, социальная защита, госуслуги и возможности для ведения своего дела.

На совещании, где рассматривалась работа АСИ за прошлый год, Президент России Владимир Путин отметил, что Татарстан занимает традиционно самые высокие позиции по всем показателям.

По итогам 2022 года республика заняла в рейтинге 6-е место.

Рустам Минниханов сообщил на совещании, что рейтинг качества жизни позволяет выявлять проблемные вопросы и находить их решение при помощи инструментов агентства.

Например, в исследовании было обращено внимание на высокий уровень загрузки врачей административной работой. Чтобы решить эту проблему, в Республиканской клинической больнице были внедрены стандарты системы качества и информатизации медицинской помощи HIMSS. Это позволило втрое сократить время принятия врачебных решений и повысить качество услуг. Проект планировалось воплотить и в других медицинских учреждениях Татарстана.

Адель Загретдинов считает, что создание совета позволит обозначить развитие социальной сферы и направить на это финансовые и административные ресурсы Фото: © «Татар-информ»

Совет объединит разные группы и структуры

Председатель РОО «Союз отцов» Республики Татарстан Адель Загретдинов убежден, что совет может дать несколько положительных результатов.

Во-первых, он поможет объединить разные группы и структуры, работающие на улучшение условий жизни в Татарстане.

«Во-вторых, создание совета позволит обозначить развитие социальной сферы и направить на это финансовые и административные ресурсы», — отметил он.

В-третьих, совет обеспечит контроль за выполнением планов и обеспечением достаточного уровня качества жизни в регионе, добавил председатель «Союза отцов» РТ.

«В рейтинге качества жизни граждан, который готовит Агентство стратегических инициатив, позиции Татарстана могут улучшиться, если будут реализованы меры, направленные на повышение качества жизни граждан и благосостояния региона в целом», — поделился мнением он.

Однако, по словам собеседника агентства, это зависит не только от создания совета по вопросам повышения качества жизни, но и от полноты выполнения ряда мер, которые уже реализуются региональной властью и общественными организациями.

Сария Сабурская подчеркнула, что вопрос качества жизни всегда на контроле у Раиса Татарстана и Правительства республики Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Наибольшую часть проблем жителей республики удастся решить»

Само название совета отражает цель его создания, считает омбудсмен Татарстана Сария Сабурская.

Она пояснила, что оценка качества жизни сегодня определяется по ряду параметров — по проблемам в жилищно-коммунальной сфере, по вопросам в здравоохранении, образовании, социальной сфере, то есть когда жители сами оценивают и указывают на те проблемы, которые, по их мнению, существуют.

«Повышение качества жизни подразумевает повышение заработной платы, повышение качества жилищных и коммунальных условий и многое другое. Я уверена, что наибольшую часть проблем жителей республики удастся решить», — поделилась Уполномоченный по правам человека в РТ.

Сабурская подчеркнула, что вопрос качества жизни всегда на контроле у Раиса Татарстана и Правительства республики. Эта тема является центральной в ежегодном докладе Рустама Минниханова, когда он выступает перед депутатами Госсовета РТ.

Омбудсмен подчеркнула, что создание Совета по повышению качества жизни Татарстана позволит существенно улучшить позиции республики в ежегодном рейтинге, который представляет Агентство стратегических инициатив (АСИ).