Путин – Минниханову: «Хочу вас поблагодарить за поставку кадров на федеральный уровень»

Татарстан по итогам 2022 года вошел в десятку лидеров России по уровню качества жизни. На совещании в Московском Кремле Президент России Владимир Путин отметил, что республика традиционно занимает высокие позиции среди субъектов и поблагодарил Раиса Татарстана Рустама Минниханова за подготовку кадров для Москвы.

Татарстан занял 6-е место в рейтинге качества жизни

Президент России провел сегодня встречу, посвященную итогам работы Агентства стратегических инициатив (АСИ). Агентство было создано в 2011 году и поддерживает проекты, которые направлены на системные изменения в сфере повышения качества жизни, образования и подготовки кадров, регионального и городского развития, экологии и разработки новых технологий.

Сегодня же был опубликован рейтинг оценки усилий региональных органов исполнительной власти по созданию качественной среды для жизни граждан. Оцениваются субъекты по 10 направлениям, в таких сферах, как медицина, образование, жилье, социальная защита, госуслуги и возможности для ведения своего дела. Таким образом АСИ делает замер удовлетворенности населением жизнью в населенном пункте.

Татарстан по итогам 2022 года занял в рейтинге 6-е место.

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Проект «Связь» сохранил жизни 16 тыс. женщин и детей в Татарстане

Владимир Путин, предоставляя слово для выступления Рустаму Минниханову, отметил, что Татарстан занимает традиционно самые высокие позиции по всем показателям.

Раис Татарстана сообщил, что с АСИ республика конструктивно взаимодействует и входит в тройку лидеров рейтинга агентства, в котором оценивается состояние инвестиционного климата.

Рейтинг качества жизни, по его словам, позволяет выявлять проблемные вопросы, и при помощи инструментов агентства находить их решение. Например, у АСИ есть платформа «Смартека», где регионы могут обмениваться лучшими практиками. Татарстан перенял 7 практик у других регионов и сам поделился 10-ю, которые уже работают в 14 субъектах РФ.

«Остановлюсь на некоторых практиках, внедрение которых позволяет регионам улучшить качество жизни граждан. В частности, в здравоохранении – это диагностический мониторинг состояния здоровья беременных: проект „Связь”. Опыт республики уже внедрен в Ингушетии и Ненецком автономном округе», — рассказал Минниханов.

Внедрение системы позволило врачам определить риски и осложнения при беременности, своевременно на них реагировать и таким образом, обеспечить сохранность жизни 16 тыс. женщин и их детей. Проект стал одним из лучших на форуме «Сильные идеи для нового времени».

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По словам Минниханова, важным проектом для сохранения здоровья новорожденных станет открытие в этом году в Казани нового перинатального центра.

Продолжительность жизни выросла на три года

Руководитель республики заметил, что рейтинге справедливо отмечен высокий уровень загрузки врачей административной работой. Чтобы решить эту проблему, в Республиканской клинической больнице были внедрены стандарты системы качества и информатизации медицинской помощи HIMSS.

Это позволило в три раза сократить время принятия врачебных решений и повысить качество услуг. Проект будут воплощать и в других медицинских учреждениях Татарстана.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Все меры, реализуемые в республике, направлены на увеличение ожидаемой продолжительности жизни», — подчеркнул Раис Татарстана.

И они дают плоды: в Татарстане за прошлый год продолжительность жизни населения выросла более чем на три года и составила 74,58 года.

Достигнут рекордно низкий уровень безработицы

Татарстан поделился в «Смартеке» шестью практиками в части социальной защиты. Одна из них касается превентивной помощи работникам в случае, если ожидается сокращение. Она позволила обеспечить временную занятость и переобучение 25 тыс. человек в Татарстане. Этот опыт уже внедрен в Амурской области.

«Практика по социальной защите населения вместе с принятыми вами, Владимир Владимирович, мерами поддержки позволила республике достичь рекордно низкого уровня безработицы – она составляет 0,36%», – заявил Минниханов.

Он подчеркнул, что в настоящее время важно адаптировать систему подготовки кадров к потребностям производства. В качестве положительных примеров Минниханов назвал центр по подготовке рабочих специальностей «Алабуга Политех», где студентов учат инженеры с заводов особой экономической зоны «Алабуга», а также отметил работу КАМАЗа с техническими колледжами.

«Всего в республике за последние годы мы создали 45 ресурсных центров. Все стандарты WorldSkills воплощаем. Я считаю, что это очень хорошая школа. А КАМАЗ и „Алабуга” являются неким примером. Учитывая положительный опыт центра „Алабуга Политех”, мы направили в агентство данную практику для тиражирования», – сообщил руководитель республики.

11 школ и четыре детских сада появятся в республике в этом году

Минниханов также рассказал о еще одном хорошем опыте республики — Университете Талантов, который позволяет выявить одаренную молодежь. Например, в прошлом году, 237 татарстанских школьников стали победителями и призерами всероссийских олимпиад. Это третье место среди регионов России. «В настоящее время эта практика внедряется уже в пяти регионах нашей страны», – сказал Раис Татарстана.

В рейтинге большое внимание уделяется доступности образования детей. Для этого в республике за последние 10 лет построили 253 детских сада на 40 тыс. мест и 76 школ на 48 тыс. мест. В этом году планируется построить еще 11 школ и четыре детских сада.

«В том числе благодаря федеральной поддержке эти объекты отвечают современным требованиям и оснащены передовым оборудованием. Важно, что при строительстве школ и детских садов мы используем проекты повторного применения. Это позволяет строить качественные объекты и с минимальными расходами», – обратил внимание руководитель республики.

Объемы строительства планируется наращивать

Рустам Минниханов, возглавляющий комиссию Госсовета по строительству, ЖКХ и городской среде, поблагодарил главу государства за меры поддержки отрасли и сохранение льготной ипотеки. В Татарстане это позволило ввести рекордный объем жилья – более 3 млн квадратных метров. «И мы будем наращивать. Не только городах, но в том числе и сельской местности», – заметил Раис Татарстана.

Он подчеркнул, что важно не только строить, но и создавать общественные пространства и при этом слышать запросы людей. С 2015 года в республике действует программа развития общественных пространств, которая основывается на пожеланиях населения. «Мы обустроили 367 новых общественных пространств и каждое из них мы обсуждали с населением», – поделился Минниханов.

Кроме того, с 2019 года было благоустроено 3,3 тыс. дворов для создания комфортной среды.

Руководитель республики подчеркнул важность того, что регионы могут обмениваться своими лучшими практиками. «Наша общая цель – повысить качество жизни граждан», – заключил Раис Татарстана.

«Выходцы из Татарстана добились выдающихся результатов в жилищном строительстве»

Владимир Путин подчеркнул, что Татарстан вносит очень серьезный вклад в развитие страны. В частности, в строительной отрасли.

«Но что хотел бы подчеркнуть особенно – специалисты, выходцы из Татарстана, добились, при активном участии всего комплекса, без всякого преувеличения, выдающихся результатов в жилищном строительстве в прошлом году», – заявил глава государства, очевидно, имея в виду вице-премьера России Марата Хуснуллина и министра строительства РФ Ирека Файзуллина.

Показатель объема строительства за 2022 год – лучший за всю новейшую историю России. «И в советское время, в России в целом, таких показателей, по-моему, не было», – добавил он.

«Хочу вас поблагодарить за это, за кадровую работу, за поставку кадров на федеральный уровень, которые решают важнейшие общенациональные задачи. Мы сегодня говорили о необходимости работы с кадрами. Вот в этом смысле Татарстан показывает очень хороший пример», – резюмировал Владимир Путин.

Фото на анонсе: kremlin.ru