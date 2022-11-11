Штрих-коды, Face ID и никаких медицинских ошибок: в РКБ произошла цифровая революция

В РКБ Татарстана дверь теперь можно открыть взглядом, нет больше историй болезни, заполненных от руки, а пациентам гарантирована безопасность. Больница признана соответствующей международным стандартам HIMSS. Как всего за 10 месяцев оцифровали огромную клинику, а штрих-код на браслете защитил пациента от медицинской ошибки – выяснил «Татар-информ».

Рафаэль Шавалиев: «Это вызов времени, вызов того этапа развития, который сегодня проходит наша республика» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Цифровая революция в РКБ за полмиллиарда рублей

Республиканская клиническая больница Татарстана прошла модернизацию по международному стандарту HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society).

Что это значит и что это дает больнице? В клинике почти избавились от бумаги – врачам больше не надо заполнять истории болезни, участие человека свели к минимуму, а значит, вероятность ошибок практически исключили.

Экскурсию по обновленной клинике «Татар-информу» провели главный врач РКБ Рафаэль Шавалиев и руководитель направления здравоохранения Центра цифровой трансформации Татарстана Алексей Клонцак.

Еще в ноябре 2021 года было решено попробовать провести цифровую революцию в одной из клиник Татарстана. Впоследствии в это вложили полмиллиарда рублей. РКБ стала первой клиникой в структуре Министерства здравоохранения России, которая прошла международную сертификацию по стандарту HIMSS (первой российской клиникой с международным сертификатом стал Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины МЧС России).

Экскурсию по обновленной клинике помог провести руководитель направления здравоохранения Центра цифровой трансформации Татарстана Алексей Клонцак Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В РКБ объяснили, почему именно HIMSS: на сегодня – это, пожалуй, единственный всеобъемлющий мировой стандарт цифровой медицины. В Минцифре РТ вторили – других таких стандартов просто нет, поэтому модернизацию решено было проводить именно по ним.

«Это вызов времени, вызов того этапа развития, который сегодня проходит наша республика. В Год цифровизации по инициативе Министерства здравоохранения Татарстана совместно с Министерством цифрового развития было подготовлено обращение в адрес Президента республики, в котором было предложено одной из ведущих клиник цифровизироваться», – объяснил главный врач РКБ Рафаэль Шавалиев.

Курировали проект Минздрав и Минцифры Татарстана. На полный переход к цифровизации клиника потратила всего десять месяцев. Это абсолютный рекорд, поделился представитель Минцифры РТ, – если учитывать подготовку и саму сертификацию, то ни одна клиника мира не справлялась с этой задачей меньше чем за год. Это была титаническая работа над грандиозной задачей – создать уже сегодня больницу будущего.

«Надо было весь цифровой ландшафт выстроить заново. От кабельных коммуникаций на улице до внедрения новой информационной системы и ее интеграции с существующими системами республики. Например, одного кабеля было уложено 120 километров, закуплено больше 1355 компьютеров, установлено 500 вай-фай-точек», – рассказал Алексей Клонцак.

Путь выздоровления пациентов начинается уже в приемном отделении. Первым делом в систему вводят данные человека – имя, фамилию, номер полиса и другие важные персональные данные Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Пациент со штрих-кодом»

Путь выздоровления пациентов начинается уже в приемном отделении, отсюда мы и начали экскурсию с главным врачом РКБ. Рафаэль Шавалиев сразу подчеркнул, что отныне обратившихся за медицинской помощью в клинику называют клиентами. Ведь кто-то не считает себя больным, а тем более пациентом. Пока к новому слову в больнице привыкают.

Первым делом в систему вводят данные человека – имя, фамилию, номер полиса и другие важные персональные данные. Дальше записывают жалобы, с которыми он обратился, возможные аллергии и другие особенности. На человека надевают браслет с индивидуальным штрих-кодом, номером, именем, фамилией и отчеством, датой рождения.

Браслет со штрих-кодом надевается на человека даже если он без сознания. На него также заводится онлайн-медицинская карта под уникальным кодом с названием «неизвестный №…».

За процессом следит заведующий приемно-диагностическим отделением №1 Алексей Толстиков. При нем планшет, в котором вся информация о пациентах, которые сейчас ожидают процедуры или госпитализацию.

Всех поступивших делят на три категории по цветам: красный – экстренные пациенты (например, с острым инсультом), желтые – те, кому помощь требуется срочно, и зеленые – люди, у которых нет угрожающих жизни состояний.

Если, к примеру, пациент с «зеленым статусом» будет ждать манипуляций дольше двух часов, его имя в общем списке подсветят красным Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Заведующий сразу видит, что на территории ПДО появился пациент с красной меткой. Он сразу реагирует и принимает решение. Буквально за пять минут можно оказать всю необходимую помощь: зайти в реанимационный зал, определить бригаду в зависимости от состояния больного. Инсульт – неврологи с нейрохирургами, инфаркт – кардиологи с рентгенхирургами», – привел пример главный врач РКБ.

Но если, к примеру, пациент с «зеленым статусом» будет ждать манипуляций дольше двух часов, его имя в общем списке подсветят красным. Это знак для заведующего, что необходимо принять срочные меры.

Коллеги шутят, что рука заведующего приемным отделением уже вросла в его информационный планшет, ведь он с ним не расстается никогда. В системе он может посмотреть, на какие процедуры направили того или иного человека, какие анализы кому назначили.

Алексей Толстиков: «Система настолько умная, что в нее заложены основы стандартов оказания помощи – комплекс назначений» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Первичный прием у специалиста приемного отделения начинается теперь со сканирования штрих-кода, который ему выдали на стойке регистрации в ПДО. На монитор компьютера выводятся данные пациента: как давно болеет, какие симптомы – все то, что записали ранее при приеме. Врач, видя предварительный диагноз и анамнез, назначает анализы и процедуры для уточнения диагноза и, если понадобится, дальнейшей госпитализации.

«Система настолько умная, что в нее заложены основы стандартов оказания помощи – комплекс назначений. То есть врачу не надо думать, что нужно, а что нет. Условно, пришел пациент с ОРВИ: стандартно должны быть выполнены общий анализ крови и мочи, рентген грудной клетки. Врач выбирает предустановленный набор-шаблон, нажимает кнопку, и все эти назначения автоматически загружаются», – объяснил Алексей Толстиков.

На рентгене или в УЗИ-кабинете уже видят, что к ним сейчас придет пациент. И если раньше ПДО, по словам заведующего, порой напоминало хитросплетенный клубок: кто, с какой целью, куда и кого ждет, то сейчас система прозрачная – все структурировано и четко.

Рафаэль Шавалиев признался, что раньше каждого десятого пациента направляли на один и тот же анализ крови по несколько раз. Например, при поступлении в больницу и уже потом в отделении. Теперь система, которая работает в режиме реального времени, не позволит дублировать уже сделанные анализы.

А был случай однажды, рассказал главный врач РКБ, что в один день поступили тезки. Они оба сдали анализ крови на сифилис. Но положительный результат пришел не к тому человеку. Это был очень неприятный инцидент, вспомнил главврач. Конечно же, медики принесли свои извинения, однако пока ошибка не вскрылась, пациент имел серьезный разговор с супругой: человеческий фактор, из-за которого произошла путаница, едва не разрушил семью. Благодаря новой системе такие ошибки невозможны.

Лаборанты и биологи, как только к ним «прилетела» капсула с материалом, сканируют код на пробирке, на их компьютер выводится вся информация о том, кому и какой анализ необходим Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Лаборатория заработала в два с половиной раза быстрее

В лабораторию РКБ пробирки с кровью поступают по пневмопочте. Когда биоматериал забирают, на пробирку обязательно приклеивают штрих-код с информацией о пациенте. Лаборанты и биологи, как только к ним «прилетела» капсула с материалом, сканируют код на пробирке, на их компьютер выводится вся информация о том, кому и какой анализ необходим.

«Раньше к нам поступал биологический материал с бумажными направлениями, их подписывали вручную. Чернила ручки, случалось, размазывались и становились нечитаемыми. Да и почерк у всех разный. Теперь на пробирке штрих-код, лабораторный номер и фамилия с инициалами – их печатает принтер», – объяснила «Татар-информу» биолог РКБ Елена Грачёва.

Дальше пробирку ждет центрифуга, а после анализатор, который и проводит исследования. В анализаторе встроенный сканер, который считает, на какие именно ферменты из всего перечня нужен анализ. Раньше все выбирали вручную – вводили необходимые параметры в аппарат.

После того как в лаборатории отсканировали штрих-код, начинается отсчет времени. Лечащий врач пациента может следить за процессом.

Елена Грачёва: «Система накапливает результаты – есть панель с предыдущими исследованиями с самого начала ввода человека в систему» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Случается, что материал приходит непригодным для анализа. В таком случае лаборант тут же сообщит доктору, который срочно отправит пациента еще раз сдать кровь.

«У нас система двунаправленная. Система передает задание, и анализатор возвращает результаты в систему. Мы в системе выбираем анализатор и проходим по вкладке “результаты”. Мы их просматриваем, система сравнивает их с референсными значениями. Если повышен уровень того или иного элемента, он подсвечивается оранжевым, если понижен – желтым. Система накапливает результаты – есть панель с предыдущими исследованиями с самого начала ввода человека в систему. Сколько бы раз он к нам ни обращался, под его уникальным номером все данные будут копиться», – рассказала Елена Грачёва.

Биологи авторизуют данные, после этого такая же панель откроется и на рабочем компьютере врача Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Биологи авторизуют данные, после этого такая же панель откроется и на рабочем компьютере врача. Как только придут результаты, у него появится кнопка «ознакомиться». Можно отправить и push-уведомление об опасных результатах, которое всплывет у доктора на экране и заставит тут же обратить на себя внимание.

Лаборантам доступна вся медицинская карта пациента. Если человек пьет какие-то лекарства, которые могут повлиять на результаты анализов, биолог это увидит.

Елена Грачёва объяснила: если раньше, к примеру, на биохимический анализ крови уходило порядка 60-80 минут, то сейчас его делают за полчаса.

Главный врач клиники Рафаэль Шавалиев показал, что двери перед сотрудниками больницы открываются с помощью Face ID, а для пациентов понадобится штрих-код с браслета Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как двери в РКБ открывают лицом

Идем в следующее отделение, по пути замечаем, что двери перед сотрудниками больницы открываются с помощью Face ID. Биометрические данные всех сотрудников больницы загрузили в систему. Портативная камера определит, разрешен ли определенному сотруднику вход в конкретное помещение. Если доступ есть – замок разблокируется. Система, к слову, самообучаемая: чем чаще специалист сканирует лицо и открывает двери, тем лучше система запоминает его.

Главный врач клиники Рафаэль Шавалиев показал, что такая же система действует и для пациентов. И здесь снова понадобится штрих-код с браслета.

Принцип тот же: у клиента есть разрешение на проход – дверь откроется, нет – останется закрытой. Главный врач подчеркнул – это ради безопасности пациентов. Например, чтобы заблудившийся человек случайно не зашел, например, в отделение реанимации.

Резеда Давлетшина: «У нас произошла оптимизация ведения документации. То есть облегчился труд врача» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Виртуальная история болезни и выписка за две минуты

Дойдя до отделения неврологии, замечаем, что теперь в ординаторских нет вороха историй болезни. Столы лечащих врачей украшают лишь компьютеры. Вся информация о больных теперь в них.

У каждого врача свои логин и пароль, под которыми он заходит в свою учетную запись.

«У нас произошла оптимизация ведения документации. То есть облегчился труд врача. Если пациент осматривался ранее каким-либо специалистом, мы это в данной системе видим. Мы можем открыть медицинскую карту, увидеть лабораторные данные, инструментальные методы обследования, МРТ-снимки», – рассказала невролог РКБ Резеда Давлетшина.

Узнавать у коллег, дошел ли пациент до того или иного специалиста, сделал то или иное обследование, больше не надо – все видно на экране.

Руководитель РКБ признался, что в самом начале внедрения информационных стандартов не все сотрудники больницы с энтузиазмом отнеслись к нововведениям. Однако сейчас большинство признало, что электронные истории болезни действительно экономят их драгоценное время.

Узнавать у коллег, дошел ли пациент до того или иного специалиста, сделал то или иное обследование, больше не надо – все видно на экране Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Резеда Давлетшина рассказала, что теперь система сама формирует выписку со всеми назначениями и данными за одно движение мышкой. В течение полутора-двух минут у пациента на руках будет вся необходимая документация. Раньше на то, чтобы написать диагноз, выписать назначения, отдать данные исследований, требовалось гораздо больше времени.

Невролог клиники рассказала, что есть пациенты, которым привычнее держать свой рентген-снимок или кардиограмму в руках. Их врачи успокоили – при выписке все данные исследований им отдадут.

«Все уходят довольные потому, что все напечатано, развернуто, упаковано, читабельно. Если раньше мы все вбивали вручную и делали короткую выжимку, то сейчас все развернуто выдается на руки», – заметила Резеда Давлетшина.

Модернизировали и раздачу лекарств пациентам. Такая смарт-тележка теперь есть на каждом посту медсестер. Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Смарт-тележка не позволит перепутать назначенные лекарства

Если информатизация помогает врачам сэкономить время, то пациентов она, в первую очередь, защищает от врачебных ошибок.

К слову, программа настолько умная, что сама предлагает решения. Все клиники, которые к ней подключены, а это ведущие медицинские центры, заносят в нее свои наработки, ими могут пользоваться все.

Модернизировали и раздачу лекарств пациентам.

Медицинским сестрам в этом помогает многофункциональный мобильный пост – это небольшая тумбочка на колесиках с ручкой и ноутбуком наверху. Сбоку уже привычный сканер для штрих-кода. Такая смарт-тележка теперь есть на каждом посту медсестер.

Сбоку смарт- тележки уже привычный сканер для штрих-кода Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Заходя на ноутбуке в систему, медсестра видит данные всех пациентов отделения. Есть информация о том, кому, когда и на какую процедуру, во сколько сделать укол или вручить таблетку.

В шкафчиках переносной тумбы лежат лекарства и таблетницы со штрих-кодами. У каждого больного индивидуальная шкатулка для лекарств. Каждое утро и вечер медсестра сканирует штрих-код пациента, на экране появляются данные о дозах лекарств и времени их приема. Медицинская сестра, глядя на назначения, достает лекарства, каждая пачка тоже сканируется. После сканирования нужного препарата, система автоматически ставит зеленую галочку. Это значит, что препарат выбран верно и таблетка отправляется в таблетницу. Если пациенту что-то из назначенного не додали, строчка с препаратом останется гореть красным.

Со смарт-тележкой медик «едет» к пациенту, сканирует его браслет. На экране появляются его данные, в шкафчике находят нужную таблетницу и сканируют код на ней. Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Со смарт-тележкой медик «едет» к пациенту, сканирует его браслет. На экране появляются его данные, в шкафчике находят нужную таблетницу и сканируют код на ней. Увидев зеленую галочку на экране, понимают, что это коробочка с лекарствами именно для этого больного.

После удачной «стыковки» пациента и его лекарств – медикаменты списывается. Программа считает количество таблеток, теперь учет значительно упрощен.

«С утра, например, ко мне приходят капельницу делать, медсестры же постоянно меняются. Их пять или шесть человек. Она приходит, сканирует меня, видит мои данные, ставит капельницу и идет к следующему», – поделился впечатлениями пациент РКБ Андрей Аникин.

Андрей Аникин: «Я был приятно удивлен, что так все поменялось. Такая прекрасная больница и персонал. Технологии зашли в РКБ» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В отделение неврологии РКБ он поступил с гипертоническим кризом. «Татар-информу» рассказал, что лежал здесь и в 2010 году.

«Когда я попал в больницу, меня очень приятно удивило, как все оперативно было сделано. В течение 15-20 минут сделали все анализы, провели МРТ, ведь было подозрение на инсульт, его исключили и отвезли в палату. Я был приятно удивлен, что так все поменялось. Такая прекрасная больница и персонал. Технологии зашли в РКБ», – отметил пациент.

В программе есть и лист сестринского наблюдения. Туда медработники вносят все текущие показатели – давление, сатурацию, температуру пациента после сканирования его браслета. Система сама напомнит, что пора наведаться к больному, она ведет контроль за заполнением этих листов.

Анестезиолог-реаниматолог сканирует штрих-код пациента, его данные высвечиваются на экране, в системе выбирают гемотрансфузию – подтверждают намерение перелить пациенту кровь Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Или вот еще пример того, как минимизировано участие человека в жизненно важной процедуре переливания крови. В отделении реанимации анестезиолог-реаниматолог тоже использует смарт-тележку.

Он сканирует штрих-код пациента, его данные высвечиваются на экране, в системе выбирают гемотрансфузию – подтверждают намерение перелить пациенту кровь.

Перед этой процедурой очень важно проверить индивидуальную совместимость крови человека и донора. Сканируют пробирку с кровью пациента, которая прошла лабораторию, где выяснили его группу и резус-фактор. Потом сканируют штрих-код на пакете донорской крови. Если совместимость есть – на экране появится зеленая галочка. Эту кровь можно переливать конкретно этому больному. Ошибки исключены.

Персональные данные неприкосновенны и надежно защищены

Конечно, один из самых важных вопросов – это безопасность. Когда слышишь, что информация о пациенте находится в системе, подключенной к интернету, то опасаешься, что она оттуда может утечь на сторону.

В Минцифре РТ подчеркнули, что у HIMSS серьезные требования к безопасности данных и врачей, и пациентов.

«Сервера, на которых развернута система, располагаются в защищенном контуре IT-парка, который аттестован по требованиям безопасности ФСТЭК и ФСБ. Все передачи данных проходят по защищенным каналам связи», – подчеркнул руководитель направления здравоохранения Центра цифровой трансформации Татарстана Алексей Клонцак.

В Минцифре РТ подчеркнули, что у HIMSS серьезные требования к безопасности данных и врачей, и пациентов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Такая защита обеспечивает неприкосновенность персональных данных.

В Минцифре рассказали, что система безопасности зарегистрировала почти 1110 атак, из которыш шесть – высокого уровня опасности. Но все атаки были успешно отражены. На работе системы это никак не сказалось, врачи и медсестры РКБ ничего не почувствовали.

Все новое оборудование на длительной гарантии, беспокоиться, что камера Face ID, планшет или компьютер выйдут из строя, медикам не придется. Если такое случится, то в течение дня сломавшийся гаджет заменят на новый.

Большим плюсом системы для руководства больницы станет ее способность анализировать буквально все: и расход медикаментов, и загруженность врачей, и заполняемость коечного фонда, и движение пациента из одного отделения в другое.

«Мы сами внесли свою инновацию в систему. Наша клиника одной из первых в стране начала работу по построению системы качества безопасности совместно с национальным институтом качества Росздравнадзора. Там есть технология, когда надо фиксировать все нежелательные события. В системе эта функция значится, как “инцидент”. О них нельзя замалчивать, о них надо говорить. Корпоративную культуру надо выстраивать так, чтобы каждый сотрудник имел право на ошибку и умел ее признавать. При этом наказывать нельзя, иначе об этом перестанут говорить. Любой человек, который заметил неладное, имеет право это зафиксировать здесь», – рассказал Рафаэль Шавалиев.

В систему вводятся данные о том, что произошло. Например, в больницу обратился человек без документов и ему отказали в медобслуживании. Информация об этом дойдет до отдела контроля качества, отдел даст обратную связь, как исправить и как впредь не допустить таких промахов.

Окончательный этап подразумевает полную автоматизацию процесса не только внутри клиники, но и с выходом на другие больницы и общую медицинскую инфраструктуру Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

РКБ поднимется и на высший – седьмой – уровень HIMSS

«Система аккредитации HIMSS предусматривает, чтобы мы постоянно совершенствовались. Останавливаться нельзя. Предыдущие пять уровней – это подготовка к сертификации, шестой уровень – это признание соответствия, а седьмой ­– это признание совершенства в соответствии с требованиями HIMSS. Традиционно уходит два-три года на то, чтобы дойти до седьмого уровня», – объяснил Рафаэль Шавалиев.

Окончательный этап подразумевает полную автоматизацию процесса не только внутри клиники, но и с выходом на другие больницы и общую медицинскую инфраструктуру. А также телемедицину, технологии вовлечения пациента в вопросы, связанные с его наблюдением после выписки из стационара. К этому этапу РКБ планирует прийти за следующий год.

Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана продолжит курировать этот проект – сотрудничество станет еще более тесным. Ну и конечно же, Минцифры будут помогать с обслуживанием серверов и защитой всех данных.

«Чем быстрее мы это сделаем, тем оперативнее результат, который получит от нас пациент, будет лучше. Поэтому мы сегодня ставим себе эту амбициозную задачу. Думаю, что мы ее реализуем», – подытожил главный врач РКБ Татарстана.