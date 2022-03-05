Беженцев из Мариуполя и Волновахи не пускают к гуманитарным коридорам

Беженцы из Мариуполя и Волновахи не прибыли к гуманитарным коридорам после объявления «режима тишины». Мирные жители не могут выйти из городов, так как их удерживают националисты, подчеркнул начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на заседании штаба по гуманитарному реагированию.

Он напомнил, что очередной «режим тишины» действует сегодня с 10 утра. Все маршруты и логистика были согласованы с украинской стороной, безопасность коридоров обеспечивают Вооруженные силы России. Планировалось, что города могут покинуть 200 тыс. жителей Мариуполя и 15 тыс. — из Волновахи.

«Достоверно установлено, что националисты не выпускают мирных жителей и иностранных граждан из указанных населенных пунктов», — цитирует Мизинцева РИА Новости.

В заключение генерал-полковник подчеркнул, что гуманитарные коридоры открываются ежедневно, однако нацбатальоны препятствуют выходу мирных жителей в сторону России. Подобная ситуация наблюдается в Харькове, Сумах и других населенных пунктах.